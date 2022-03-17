17 Mar 2022 - 09:43- Spor G: 17 Mar 2022 - 09:44

15,20 ve 30 liradan izleyecekler
15,20 ve 30 liradan izleyecekler mask

Kocaelispor, Gençlerbirliği ile Ankara Eryaman Stadı’nda karşılaşacak. Pazar günkü mücadelede bilet fiyatları da belli oldu. Buna göre Ankaralı taraftarlar bu maçı VIP’ten izlemek isterse sadece 30 lira verecek. İki karşı tribün 20, kale arkası tribün biletleri ise 15 liradan satışa sunuldu.

17 Mar 2022 - 09:43 - Spor

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15,20 ve 30 liradan izleyecekler mask
15,20 ve 30 liradan izleyecekler
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