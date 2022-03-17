Kocaelispor, Gençlerbirliği ile Ankara Eryaman Stadı’nda karşılaşacak. Pazar günkü mücadelede bilet fiyatları da belli oldu. Buna göre Ankaralı taraftarlar bu maçı VIP’ten izlemek isterse sadece 30 lira verecek. İki karşı tribün 20, kale arkası tribün biletleri ise 15 liradan satışa sunuldu.
17 Mar 2022 - 09:43- Spor Güncelleme: 17 Mar 2022 - 09:44
15,20 ve 30 liradan izleyecekler
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.