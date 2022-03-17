Cedit Kentsel Dönüşüm ihalesi iptal edildi!

İzmit Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na devredilen Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında ihale 14 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilmiş, ihale için muhammen bedel 448 milyon 499 bin TL olarak belirlenmişti. 6 firmanın katıldığı ihaleyi 368 milyon 28 bin TL teklifle Ali Acar İnşaat kazanmış, çalışmalar da başlamıştı.

TOKİ YENİDEN İHALEYE ÇIKACAK

Geçtiğimiz hafta Büyükşehir tarafından yapılan duyuruya göre yıkım işlemlerinde sona yaklaşılırken, şu ana kadar 489 binanın yıkıldığı, geriye 4 binanın kaldığı belirtildi. 1105 konut ve 6 iş yerinin yapılacağı projede Ali Acar İnşaat döviz ve inşaat malzemelerinde yaşanan artış nedeniyle projeyi tasfiye etti. Tasfiye sonrası TOKİ yeniden ihale sürecini başlatırken önümüzdeki günlerde yeni tarihin açıklanması bekleniyor.