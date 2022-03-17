Cedit Kentsel Dönüşüm ihalesi iptal edildi!

İzmit Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na devredilen Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında ihale 14 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilmiş, ihale için muhammen bedel 448 milyon 499 bin TL olarak belirlenmişti. 6 firmanın katıldığı ihaleyi 368 milyon 28 bin TL teklifle Ali Acar İnşaat kazanmış, çalışmalar da başlamıştı.
TOKİ YENİDEN İHALEYE ÇIKACAK
Geçtiğimiz hafta Büyükşehir tarafından yapılan duyuruya göre yıkım işlemlerinde sona yaklaşılırken, şu ana kadar 489 binanın yıkıldığı, geriye 4 binanın kaldığı belirtildi. 1105 konut ve 6 iş yerinin yapılacağı projede Ali Acar İnşaat döviz ve inşaat malzemelerinde yaşanan artış nedeniyle projeyi tasfiye etti. Tasfiye sonrası TOKİ yeniden ihale sürecini başlatırken önümüzdeki günlerde yeni tarihin açıklanması bekleniyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.