17 Mar 2022 - 10:06- Gündem G: 17 Mar 2022 - 10:12

Meteoroloji'den 'en yoğun' kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu için çok kritik uyarıda bulundu. Bu hafta sonu da ‘yoğun’ kar yağışının devam edeceğini duyurdu. Türkiye'yi etkisi altına alacak olan ‘Kırım soğukları’ ve yağışlı hava salı gününe kadar devam edecek. Uzmanlar, geçen hafta yağan kardan daha yoğun kar yağışının bu cumartesi günü olacağını açıkladı.

Meteoroloji'den 'en yoğun' kar uyarısı! mask
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Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara'nın batısı, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi, gece saatlerinde Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunurken, kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar, batı ve iç kesimlerde kuzeyli, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek.

CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bu aksamdan itibaren soğuk ve yağışlı hava kuzey bölgeleri etkilemeye başlayacak. İstanbul’da Cuma günü önce karla karışık yağmur akşama doğru kar yağışlı. Cumartesi daha yoğun olmak üzere pazar gününe kadar devam. Gecen haftaki kar dan daha az. Sıcaklık 2 - 3 derece daha yüksek” dedi.

# kar

17 Mar 2022 - 10:06 - Gündem

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