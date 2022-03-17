Başkan Aygün, Sırrıpaşa’da temaslarda bulundu

Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ile birlikte Sırrıpaşa Mahallesi’nde temaslarda bulundu. İlk olarak Sırrıpaşa Mahalle Muhtarı Hülya Yıldırım’ı ziyaret eden Başkan Aygün, "Hepimizin ortak gayesi ilçemize hizmet etmek. Bu noktada halkımızın adeta gözü kulağı olan muhtarlarımız, bizim de en önemli çözüm ortağımız" dedi.
Aygün ve Merdan, Sırrıpaşa Mahallesi’ndeki programlar kapsamında Pakmaya Huriye Pak İlkokulu Müdürü Okan Gökçe, öğretmenler ve okul aile birliği yöneticileri ile de bir araya geldi. Esnafı da ziyaret eden Aygün, bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Heyet, yapımı tamamlanan ve yakın zamanda hizmete sunulacak olan Sırrıpaşa Gençlik ve Spor Merkezi’nde incelemelerde de bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.