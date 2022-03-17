Kartepe Belediyesi personellerine eğitim verildi

Kartepe Belediyesi, 2022 yılı eğitim programı kapsamında belediye personeline yönelik eğitim seminerlerine devam ediyor. Bu kapsamda, vatandaşların işlemlerinin hızlı çözümüne yönelik imar mevzuatı hakkında personele Kartepe Belediyesi meclis salonunda eğitim verildi. Eğitim programı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlendi.
Eğitimlerin verimli olduğunu vurgulayan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Değişen mevzuat hükümleri konusunda personelimizin bilgilerini güncel tutuyoruz. Hizmet içi eğitim seminerleri halkımıza sunulacak hizmetin kalitesini arttırmayı sağlamak amacıyla önemsiyoruz. Özellikle yerel yönetimlerde bu daha da önem kazanmaktadır. Yerel yönetimlerde personele yapmakta olduğu işin daha iyi yapılmasını sağlamak için gerekli bilgi ve yeteneği kazandırmak, geliştirmek ve bunu yeterli periyotlarda tekrarlayarak güvenilir ve hızlı hizmet veriyoruz" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.