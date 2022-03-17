17 Mar 2022 - 12:17- Eğitim G: 17 Mar 2022 - 12:18

Kartepe Belediyesi personellerine eğitim verildi

Kartepe Belediyesi personellerine "İmar Kanunu Teorik Güncelleme" eğitimi verildi.
Kartepe Belediyesi personellerine eğitim verildi mask

Kartepe Belediyesi, 2022 yılı eğitim programı kapsamında belediye personeline yönelik eğitim seminerlerine devam ediyor. Bu kapsamda, vatandaşların işlemlerinin hızlı çözümüne yönelik imar mevzuatı hakkında personele Kartepe Belediyesi meclis salonunda eğitim verildi. Eğitim programı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlendi.

Eğitimlerin verimli olduğunu vurgulayan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Değişen mevzuat hükümleri konusunda personelimizin bilgilerini güncel tutuyoruz. Hizmet içi eğitim seminerleri halkımıza sunulacak hizmetin kalitesini arttırmayı sağlamak amacıyla önemsiyoruz. Özellikle yerel yönetimlerde bu daha da önem kazanmaktadır. Yerel yönetimlerde personele yapmakta olduğu işin daha iyi yapılmasını sağlamak için gerekli bilgi ve yeteneği kazandırmak, geliştirmek ve bunu yeterli periyotlarda tekrarlayarak güvenilir ve hızlı hizmet veriyoruz" dedi.

17 Mar 2022 - 12:17 İHA Kocaeli- Eğitim

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