17 Mar 2022 - 12:40- Gündem G: 17 Mar 2022 - 13:41

“Bütün İzmitlileri tiyatro oyunlarına davet ediyorum”

İzmit Belediyesi’nin İzmit Sanat Akademi’sinde gerçekleştireceği 20 – 27 Mart Tiyatro Haftası etkinlikleri kapsamında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bütün İzmitlileri 20-27 Mart tarihleri arasında Sanat Akademisi’nde gerçekleştireceğimiz tiyatro oyunlarına ve tiyatro seçmelerine davet ediyorum” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
“Bütün İzmitlileri tiyatro oyunlarına davet ediyorum” mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden ve geleceğin sanatçılarını yetiştiren İzmit Sanat Akademi’sinde 20 – 27 Mart Tiyatro Haftası etkinlikleri kapsamında İzmit Belediye Tiyatrosu ve Gülümse Çocuk Tiyatrosu seyirciyle buluşuyor. Söz konusu etkinliklerle ilgili İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde bulunan İzmit Belediyesi’ne ait İzmit Sanat Akademisi’nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin, Sanat Akademisi Danışmanı Ali İhsan Engür katıldı.

“İZMİTLİLER ÇOCUKLARINI GÖNÜL RAHATLIĞIYLA GETİREBİLİRLER”

Programda ilk olarak konuşan İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Danışmanı Ali İhsan Engür, “Her sanat dalında faaliyet gösteriyoruz. Başkanımızın önderliğinde Türkiye’de yapılacak en büyük şeylerden biri İzmit Belediyesi Kent Orkestrasını kuruyoruz. Bağımsız seçmeler sonucunda şu ana kadar 11 arkadaşımızı orkestraya aldık. 7 kişi daha alacağız. Sanatın ve sanatçının dostuyuz. Görsel sanatlarda 100 kişilik bir kadromuz var. Türk Halk Müziği koromuz başladı. Bugünden itibaren ise Türk Sanat Müziği korosu ilanımız çıkıyor. İzmitliler çocuklarını gönül rahatlığıyla buraya getirebilirler” ifadelerine yer verdi.

“KAYNAKLARIMIZ AZ OLMASINA RAĞMEN…”

Ergün’ün ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet; “Bu akademi bölge ve İzmit için büyük şans. Bu sene nikomedia yılı olarak faaliyetlerimize devam ediyor. İzmit’te sanat damarlarının kopmaması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir kültür hikayesini yazmaya devam ediyoruz. Sanat akademimizi eğitim üssü olarak görüyoruz. 7’den 70’e bütün İzmitlilere sanat eğitimi veriyoruz. Güzel sanatlarla uğraşmak her yurttaşımızın hakkı. Bu akademide 200’e yakın kursiyerimize eğitim veriyoruz. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde tiyatrolarımızın perdelerini açmasını daha anlamlı bulduk. Gülümse Çocuk Tiyatrosu ismini birlikte belirledik. İlçe belediyesi ve kaynaklarımız az olmasına rağmen insana dokunabilir işler yapmaya çalışıyoruz. Tiyatro alanında yaptığımız işlerde meyvelerini vermeye başladı. Bütün İzmitlileri 20-27 Mart tarihleri arasında Sanat Akademisi’nde gerçekleştireceğimiz tiyatro oyunlarına ve tiyatro seçmelerine davet ediyorum” dedi.

“50 TİYATRO SANATÇISI İSTİHDAM EDİLİYOR”

Hürriyet’in ardından konuşan Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin; “Bir kişi kentin kaderini değiştirebilir. O bir kişi şu anda İzmit’in aslında var olan ama çeşitli nedenlerle köşelere atılan sanat dokusunu tekrar ortaya çıkarmaya çalışıyor. O kişi Fatma Kaplan Hürriyet. Belediye başkanımız sanatçıları istihdam ederek riskleri göğüslüyor. Gülümse Çocuk Tiyatro içi emek harcayan başkanımıza teşekkür ediyorum. Gülümse Çocuk Tiyatrosu, çocuk festivallerine katılacak. Toplamda 50 tiyatro sanatçısı istihdam ediliyor. Bu kolay bir şey değil” ifadelerine yer verdi.

“YALANLARIMIZA SAHİP ÇIKTIĞI İÇİN…”

“Bütün yalanlarımıza sahip çıktığı için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ediyorum” diyen Akçin, “Halkevleri temeline dayanan bir proje şu anda yürütülüyor. 12 ilçeye örnek olması için çaba göstereceğiz. Bu projenin bütün belediyelerde hayata geçmesi için yardıma hazırız. Yakın bir zamanda bu prooje Türkiye’de kabul görecek. Bu sürdürülebilir bir sanat etkinliği projesi. Tiyatro yalanların izletildiği bir yerdir. Bütün yalanlarımıza sahip çıktığı için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Gülümse Çocuk Tiyatrosu

20-27 Mart Tiyatro Haftası etkinlikleri kapsamında Burhan Akçin’in yazıp yönettiği “Örgü Sultan, Buzul Prens ve Küsküs Araba” adlı çocuk oyunumuz, 20 Mart Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu gününde saat 14.00’ da Sanat Akademisi Eğitim Sahnesi’nde prömiyerini yapacak. Ardından 22 Mart Salı günü Çınar Çocuk Evi öğrencilerini ağırlayacak. 25 Haziran tarihine kadar her Cuma ve cumartesi günleri saat 14.00’ da Sanat Akademisi Eğitim Sahnesinde sahne alacak.

İzmit Belediye Tiyatrosu

20-27 Mart Tiyatro Haftası etkinlikleri kapsamında Doç. Dr. Mine ARTU’ nun yazdığı, Burhan AKÇİN’ in yönettiği “Vasati Dört Kişi” oyunu 25 Mart 2022 Cuma günü saat 19.00’ da gerçekleşecek olan kokteylin ardından 20.00’ da prömiyer gösterimi yapacak. Ardından 27 Mart Dünya Tiyatro gününde saat 20.00’ da Dünya Tiyatro günü bildirisinin okunmasının ardından ikinci gösterim gerçekleşecek. 25 Haziran tarihine kadar her cumartesi saat 20.00’ da Sanat Akademisi Eğitim Sahnesinde sahne alacak.

Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi’nde alanında uzman eğitmenler eşliğinde ekim ayında eğitimlerine başlanan lise ve 18 yaş üstü yetişkin gruplarından oluşan Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü kursiyerleri de 20-27 Mart Tiyatro Haftası’nda, eğitmenleri tarafından hazırladıkları sözsüz tiyatro performanslarını sahneleyecekler.

# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Sahrap Soysal İZGİM’e hayran kaldı mask
Sahrap Soysal İZGİM’e hayran kaldı
İzmit Belediyesi Serdar Mahallesi’nde merdiven ve korkuluk çalışmalarına başladı mask
İzmit Belediyesi Serdar Mahallesi’nde merdiven ve korkuluk çalışmalarına başladı
Vadi İzmit Evleri’nde 32 daire 17 Mart’ta sahibi bulacak mask
Vadi İzmit Evleri’nde 32 daire 17 Mart’ta sahibi bulacak
İzmit Belediyesi Sanat Akademisi, uzman eğitmenlerle güçleniyor mask
İzmit Belediyesi Sanat Akademisi, uzman eğitmenlerle güçleniyor
Hürriyet, sınav öncesi öğrencilere çorba ikram etti mask
Hürriyet, sınav öncesi öğrencilere çorba ikram etti
Hürriyet, Kuruçeşme’de incelemelerde bulundu mask
Hürriyet, Kuruçeşme’de incelemelerde bulundu
İzmit Belediyesi 2 bin kilo elektronik atığı geri dönüşüme kazandırdı mask
İzmit Belediyesi 2 bin kilo elektronik atığı geri dönüşüme kazandırdı
STK ve Esnaf Masası’ndan İzmitli emekçi kadınlara karanfil mask
STK ve Esnaf Masası’ndan İzmitli emekçi kadınlara karanfil
İzmit Belediyesi koordinatörlerinden Baro’ya 8 Mart ziyareti mask
İzmit Belediyesi koordinatörlerinden Baro’ya 8 Mart ziyareti
SARBAŞ’ın emekçi kadınları kahvaltıda buluştu mask
SARBAŞ’ın emekçi kadınları kahvaltıda buluştu

17 Mar 2022 - 12:40 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.719.634 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Vatandaş - En iyi tiyatro zaten İzmit Belediyesinde Fatma hanım biz bunu çok iyi biliyoruz. Son kez sahnedesiniz ama

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 17 Mart 13:41

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Hürriyet, “Çanakkale Zaferi yolumuzu aydınlatıyor” mask
Hürriyet, “Çanakkale Zaferi yolumuzu aydınlatıyor”
Sahrap Soysal İZGİM’e hayran kaldı mask
Sahrap Soysal İZGİM’e hayran kaldı
Büyükakın, “Çanakkale’de tarihin akışını değiştirdik” mask
Büyükakın, “Çanakkale’de tarihin akışını değiştirdik”
Hürriyet, ’Sahrap Soysal ile Mutfak Hikayeleri’nde İzmit’in yerel lezzetlerini tanıttı mask
Hürriyet, ’Sahrap Soysal ile Mutfak Hikayeleri’nde İzmit’in yerel lezzetlerini tanıttı
Başkan Büyükgöz, vatandaşlara projeleri anlattı mask
Başkan Büyükgöz, vatandaşlara projeleri anlattı
Başkan Aygün, Sırrıpaşa’da temaslarda bulundu mask
Başkan Aygün, Sırrıpaşa’da temaslarda bulundu
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL