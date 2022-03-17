“Bütün İzmitlileri tiyatro oyunlarına davet ediyorum”

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden ve geleceğin sanatçılarını yetiştiren İzmit Sanat Akademi’sinde 20 – 27 Mart Tiyatro Haftası etkinlikleri kapsamında İzmit Belediye Tiyatrosu ve Gülümse Çocuk Tiyatrosu seyirciyle buluşuyor. Söz konusu etkinliklerle ilgili İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde bulunan İzmit Belediyesi’ne ait İzmit Sanat Akademisi’nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin, Sanat Akademisi Danışmanı Ali İhsan Engür katıldı.

“İZMİTLİLER ÇOCUKLARINI GÖNÜL RAHATLIĞIYLA GETİREBİLİRLER”

Programda ilk olarak konuşan İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Danışmanı Ali İhsan Engür, “Her sanat dalında faaliyet gösteriyoruz. Başkanımızın önderliğinde Türkiye’de yapılacak en büyük şeylerden biri İzmit Belediyesi Kent Orkestrasını kuruyoruz. Bağımsız seçmeler sonucunda şu ana kadar 11 arkadaşımızı orkestraya aldık. 7 kişi daha alacağız. Sanatın ve sanatçının dostuyuz. Görsel sanatlarda 100 kişilik bir kadromuz var. Türk Halk Müziği koromuz başladı. Bugünden itibaren ise Türk Sanat Müziği korosu ilanımız çıkıyor. İzmitliler çocuklarını gönül rahatlığıyla buraya getirebilirler” ifadelerine yer verdi.

“KAYNAKLARIMIZ AZ OLMASINA RAĞMEN…”

Ergün’ün ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet; “Bu akademi bölge ve İzmit için büyük şans. Bu sene nikomedia yılı olarak faaliyetlerimize devam ediyor. İzmit’te sanat damarlarının kopmaması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir kültür hikayesini yazmaya devam ediyoruz. Sanat akademimizi eğitim üssü olarak görüyoruz. 7’den 70’e bütün İzmitlilere sanat eğitimi veriyoruz. Güzel sanatlarla uğraşmak her yurttaşımızın hakkı. Bu akademide 200’e yakın kursiyerimize eğitim veriyoruz. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde tiyatrolarımızın perdelerini açmasını daha anlamlı bulduk. Gülümse Çocuk Tiyatrosu ismini birlikte belirledik. İlçe belediyesi ve kaynaklarımız az olmasına rağmen insana dokunabilir işler yapmaya çalışıyoruz. Tiyatro alanında yaptığımız işlerde meyvelerini vermeye başladı. Bütün İzmitlileri 20-27 Mart tarihleri arasında Sanat Akademisi’nde gerçekleştireceğimiz tiyatro oyunlarına ve tiyatro seçmelerine davet ediyorum” dedi.

“50 TİYATRO SANATÇISI İSTİHDAM EDİLİYOR”

Hürriyet’in ardından konuşan Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin; “Bir kişi kentin kaderini değiştirebilir. O bir kişi şu anda İzmit’in aslında var olan ama çeşitli nedenlerle köşelere atılan sanat dokusunu tekrar ortaya çıkarmaya çalışıyor. O kişi Fatma Kaplan Hürriyet. Belediye başkanımız sanatçıları istihdam ederek riskleri göğüslüyor. Gülümse Çocuk Tiyatro içi emek harcayan başkanımıza teşekkür ediyorum. Gülümse Çocuk Tiyatrosu, çocuk festivallerine katılacak. Toplamda 50 tiyatro sanatçısı istihdam ediliyor. Bu kolay bir şey değil” ifadelerine yer verdi.

“YALANLARIMIZA SAHİP ÇIKTIĞI İÇİN…”

“Bütün yalanlarımıza sahip çıktığı için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ediyorum” diyen Akçin, “Halkevleri temeline dayanan bir proje şu anda yürütülüyor. 12 ilçeye örnek olması için çaba göstereceğiz. Bu projenin bütün belediyelerde hayata geçmesi için yardıma hazırız. Yakın bir zamanda bu prooje Türkiye’de kabul görecek. Bu sürdürülebilir bir sanat etkinliği projesi. Tiyatro yalanların izletildiği bir yerdir. Bütün yalanlarımıza sahip çıktığı için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Gülümse Çocuk Tiyatrosu

20-27 Mart Tiyatro Haftası etkinlikleri kapsamında Burhan Akçin’in yazıp yönettiği “Örgü Sultan, Buzul Prens ve Küsküs Araba” adlı çocuk oyunumuz, 20 Mart Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu gününde saat 14.00’ da Sanat Akademisi Eğitim Sahnesi’nde prömiyerini yapacak. Ardından 22 Mart Salı günü Çınar Çocuk Evi öğrencilerini ağırlayacak. 25 Haziran tarihine kadar her Cuma ve cumartesi günleri saat 14.00’ da Sanat Akademisi Eğitim Sahnesinde sahne alacak.

İzmit Belediye Tiyatrosu

20-27 Mart Tiyatro Haftası etkinlikleri kapsamında Doç. Dr. Mine ARTU’ nun yazdığı, Burhan AKÇİN’ in yönettiği “Vasati Dört Kişi” oyunu 25 Mart 2022 Cuma günü saat 19.00’ da gerçekleşecek olan kokteylin ardından 20.00’ da prömiyer gösterimi yapacak. Ardından 27 Mart Dünya Tiyatro gününde saat 20.00’ da Dünya Tiyatro günü bildirisinin okunmasının ardından ikinci gösterim gerçekleşecek. 25 Haziran tarihine kadar her cumartesi saat 20.00’ da Sanat Akademisi Eğitim Sahnesinde sahne alacak.

Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi’nde alanında uzman eğitmenler eşliğinde ekim ayında eğitimlerine başlanan lise ve 18 yaş üstü yetişkin gruplarından oluşan Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü kursiyerleri de 20-27 Mart Tiyatro Haftası’nda, eğitmenleri tarafından hazırladıkları sözsüz tiyatro performanslarını sahneleyecekler.