Başkan Büyükgöz, vatandaşlara projeleri anlattı

Hazırlanan slayt gösterimi eşliğinde mahallede yapılan belediye çalışmaları ve projelerine ilişkin bilgi vererek konuşmasına başlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Halk meclisleri, halk buluşmaları, esnaf ziyaretleri; katılımcı yerel yönetim anlayışımızın en kıymetli çıktıları. Tertip ettiğimiz programlar vesilesiyle kıymetli hemşerilerimizin talep ve önerilerini dinlemeye, sorunlarına hızlıca çözüm üretmeye devam ediyoruz" dedi.

Başkan Büyükgöz; hizmet sunumunun ardından vatandaşların taleplerini dinledi, sorularını cevaplandırdı.