Başkan Büyükgöz, vatandaşlara projeleri anlattı

Hazırlanan slayt gösterimi eşliğinde mahallede yapılan belediye çalışmaları ve projelerine ilişkin bilgi vererek konuşmasına başlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Halk meclisleri, halk buluşmaları, esnaf ziyaretleri; katılımcı yerel yönetim anlayışımızın en kıymetli çıktıları. Tertip ettiğimiz programlar vesilesiyle kıymetli hemşerilerimizin talep ve önerilerini dinlemeye, sorunlarına hızlıca çözüm üretmeye devam ediyoruz" dedi.
Başkan Büyükgöz; hizmet sunumunun ardından vatandaşların taleplerini dinledi, sorularını cevaplandırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.