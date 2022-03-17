17 Mar 2022 - 13:39- Gündem G: 17 Mar 2022 - 13:40

Başkan Büyükgöz, vatandaşlara projeleri anlattı

Mimar Sinan Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çalışmalar ve projelerine ilişkin sunum yaptı.
Başkan Büyükgöz, vatandaşlara projeleri anlattı mask

Hazırlanan slayt gösterimi eşliğinde mahallede yapılan belediye çalışmaları ve projelerine ilişkin bilgi vererek konuşmasına başlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Halk meclisleri, halk buluşmaları, esnaf ziyaretleri; katılımcı yerel yönetim anlayışımızın en kıymetli çıktıları. Tertip ettiğimiz programlar vesilesiyle kıymetli hemşerilerimizin talep ve önerilerini dinlemeye, sorunlarına hızlıca çözüm üretmeye devam ediyoruz" dedi.

Başkan Büyükgöz; hizmet sunumunun ardından vatandaşların taleplerini dinledi, sorularını cevaplandırdı.

17 Mar 2022 - 13:39 İHA Kocaeli- Gündem

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