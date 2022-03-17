17 Mar 2022 - 13:42- Gündem G: 17 Mar 2022 - 13:44

Hürriyet, ’Sahrap Soysal ile Mutfak Hikayeleri’nde İzmit’in yerel lezzetlerini tanıttı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’in yerel lezzetlerini tanıtmak için program çeken Yemek Uzmanı ve Yazar Sahrap Soysal’ı ağırlayarak İzmit turu gerçekleştirdi

Hürriyet, ’Sahrap Soysal ile Mutfak Hikayeleri’nde İzmit’in yerel lezzetlerini tanıttı mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’in meşhur yiyeceklerini ulusal medyadan Türkiye’ye tanıttı. Başkan Hürriyet, Türkiye’nin ünlü yemek uzmanı Sahrap Soysal’ın ’Sahrap Soysal ile Mutfak Hikayeleri’ programında İzmit pişmaniyesini, mancarlı pide ve İzmit Belediyesinin ürettiği istiridye mantarını tanıttı.

BİRLİKTE PİŞMANİYE YAPTILAR

Programa Şehri İzmit Kafe’de başlayan Başkan Hürriyet ile Sahrap Soysal daha sonra Köseköy’deki İzmit Paşmaniye Üretim Merkezi’ne gitti. Başkenti İzmit olan pişmaniyenin yapım aşamalarını tek tek inceleyen Hürriyet ve Soysal birlikte pişmaniye yaptı.

17 Mar 2022 - 13:42 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.719.634 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Hürriyet, “Çanakkale Zaferi yolumuzu aydınlatıyor” mask
Hürriyet, “Çanakkale Zaferi yolumuzu aydınlatıyor”
Sahrap Soysal İZGİM’e hayran kaldı mask
Sahrap Soysal İZGİM’e hayran kaldı
Büyükakın, “Çanakkale’de tarihin akışını değiştirdik” mask
Büyükakın, “Çanakkale’de tarihin akışını değiştirdik”
Hürriyet, ’Sahrap Soysal ile Mutfak Hikayeleri’nde İzmit’in yerel lezzetlerini tanıttı mask
Hürriyet, ’Sahrap Soysal ile Mutfak Hikayeleri’nde İzmit’in yerel lezzetlerini tanıttı
Başkan Büyükgöz, vatandaşlara projeleri anlattı mask
Başkan Büyükgöz, vatandaşlara projeleri anlattı
Başkan Aygün, Sırrıpaşa’da temaslarda bulundu mask
Başkan Aygün, Sırrıpaşa’da temaslarda bulundu
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL