Hürriyet, ’Sahrap Soysal ile Mutfak Hikayeleri’nde İzmit’in yerel lezzetlerini tanıttı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’in meşhur yiyeceklerini ulusal medyadan Türkiye’ye tanıttı. Başkan Hürriyet, Türkiye’nin ünlü yemek uzmanı Sahrap Soysal’ın ’Sahrap Soysal ile Mutfak Hikayeleri’ programında İzmit pişmaniyesini, mancarlı pide ve İzmit Belediyesinin ürettiği istiridye mantarını tanıttı.
BİRLİKTE PİŞMANİYE YAPTILAR
Programa Şehri İzmit Kafe’de başlayan Başkan Hürriyet ile Sahrap Soysal daha sonra Köseköy’deki İzmit Paşmaniye Üretim Merkezi’ne gitti. Başkenti İzmit olan pişmaniyenin yapım aşamalarını tek tek inceleyen Hürriyet ve Soysal birlikte pişmaniye yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.