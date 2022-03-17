Kayak sezonu uzayan Kartepe'de rezervasyon hareketliliği yaşanıyor

Samanlı Dağları'nın zirvesi, Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi'nin aynı anda izlenebildiği Kartepe Kayak Merkezi, kent merkezine 40, İstanbul'a yaklaşık 100 kilometre mesafede yer alıyor. D-100 kara yolu, Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'yla ulaşılabilen Kartepe'de, kayın, gürgen, dişbudak, akçaağaç, kestane ve meşe türü ağaçlarla kaplı kayak merkezine Samanlı Dağları'ndaki 3 güzergahtan çıkılabiliyor. Tatilciler, ağaçların arasında oluşturulan pistlerde zirveden aşağı kayıyor.

İstanbul, Sakarya ve Yalova'ya en yakın tesiste, günübirlik tatilciler de kayak merkezinde sunulan imkanlardan faydalanıyor. Geçen hafta aralıklarla süren yağış dolayısıyla Kartepe'de kar kalınlığı 188 santimetreyi buldu. Normal şartlarda mart ortasında karların erimesiyle sona ermesi beklenen kayak sezonu, yeni yağışla uzadı. Bölgede gelecek günlerde de kar yağışı beklenirken, rezervasyonlarda hareketlilik yaşanıyor.

"SANKİ SEZON ORTASINI YAŞIYORUZ"

Kartepe Kayak Merkezi Sorumlusu Taner Tamer, kayak sezonunun aralık ayının ortalarında başladığını, güzel sezon yaşadıklarını, yüzde 80-90 doluluk oranına ulaştıklarını söyledi.

Şu anda pistlerin tamamının açık olduğunu ifade eden Tamer, "Kayak sezonu uzadı. Şu an sezon sonuymuş gibi görünse de geçen hafta yağan kar sayesinde sanki sezon ortasını yaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde yağması beklenen karla sezonumuz nisan ortası ya da sonuna kadar sürecektir. Bu, ramazan ayında da kayak yapılabileceği anlamına geliyor. Sezonun tam ortası gibi tekrardan sezon yaşayacağımızı umut ediyoruz." diye konuştu.

Tamer, şu ana kadar 100 ila 110 bin arasında ziyaretçi ağırladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Eğer havalar serin devam ederse, bu sezonu yaklaşık 160 bin ziyaretçi ağırlayarak kapatırız diye düşünüyoruz. An itibarıyla rezervasyonlarımız başladı ve artarak ilerliyor. Her gün yüzde 10 üstüne koyarak rezervasyonlar devam edecektir diye tahmin ediyoruz. Nisan ayını da yüzde 60-70'lerde bir doluluk oranıyla geçirmeyi planlıyoruz. Havalar serin devam ederse, karı koruyabilirsek, Ramazan Bayramı'nda karı festival gibi yaşayabiliriz. Bu da kayakseverler için güzel fırsat olacaktır."

Gelecek sezon için yeni yatırımlar planladıklarını aktaran Tamer, yeni telesiyejle otel içinde ve dışında yenileme yapılacağını sözlerine ekledi.