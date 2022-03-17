Sahrap Soysal İZGİM’e hayran kaldı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, yerel lezzetleri tanıtmak için İzmit’te çekim yapan Yemek Uzmanı ve Yazar Sahrap Soysal ile birlikte İZGİM’İ ziyaret etti. İçerisinde ücretsiz spor salonu, psikolog, diyetisyen, etüt merkezi ve çocukları için oyun alanı bulunan İZGİM’de girişimci kadınlarla çekim gerçekleştiren Sahrap Soysal, merkezi hayranlıkla gezdi.

SOYSAL’DAN HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR

Girişimcilik Ofisi, Tokat Baskı, Seramik, Hediyelik Eşya, Makrome ve Keçe atölyelerinde girişimci kadınlarla sohbet eden Sahrap Soysal, Başkan Hürriyet ile birlikte ekmek arası pekmezli pişmaniye yaparak kadınlara ikram etti. Başkan Hürriyet’in kadınlar için İzmit’te çok güzel çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Soysal, kadınlara gösterdiği önemden dolayı Hürriyet’e teşekkür etti.

HAYRANLIK DUYUYORUM

İZGİM’i çok beğenen Soysal, "İzmit’e geldiğim için çok mutluyum. Özellikle Kadın Girişimciler Merkezi projesi beni çok heyecanlandırdı. Hayranlıkla gezdim içerisini. Kadınlara böylesine önem veren bir başkan gördüğüm için gerçekten çok mutluyum. Fatma Hanıma her şey için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.