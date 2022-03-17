17 Mar 2022 - 14:09- Gündem G: 17 Mar 2022 - 14:11

Büyükakın, “Çanakkale’de tarihin akışını değiştirdik”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çanakkale Zaferi'nin 107’inci yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükakın” Çanakkale Zaferi, yedi düvele meydan okuyan, dönemin en modern ordularını dize getiren, tarihin akışını değiştiren ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır. Bugün de vatanımız üzerinde oynanmak istenen oyunlara, milletimize yönelik hain planlara aynı kararlılıkla karşı çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Büyükakın, “Çanakkale’de tarihin akışını değiştirdik” mask

Çanakkale Zaferi’nin askerlerine "Taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, vatan ve milletin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin, gazilerimizin ve milletimizin zaferi olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın sözlerine şu şekilde devam etti; “Çanakkale, Türk Milleti olarak vatanımıza, hürriyetimize, bizi biz kılan mukaddes değerlere bağlılığımızın da timsalidir. Vatanın, milletin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını feda etmeyi göze alan yüzbinlerce kahraman, göz kamaştıran mücadeleleriyle “Çanakkale Geçilmez” sözünü tarihe nakşetmişlerdir. Kardeşliğin, dayanışmanın, muhabbetin, birliğin ve beraberliğin en çarpıcı örneklerinin yaşandığı savaş meydanında, imanımız, inancımız, fedakarlığımız ve bin yıllık medeniyet değerlerimiz milletimizi zafere taşımıştır.

Çanakkale şehitlerinin torunları olarak, istiklalimizden, istikbalimizden ve özgürlüğümüzden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Bugün de vatanımız üzerinde oynanmak istenen oyunlara, milletimize yönelik hain planlara aynı kararlılıkla karşı çıkmaya devam edeceğiz.

Bu vesile ile Çanakkale’de Allah için, vatan için, bayrak için göğüslerini siper ederek bizlere bu büyük zaferi armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere; bu mücadeleye iştirak eden Türk ordusunun kahraman mensuplarına ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimize en samimi duygularımla şükranlarımı sunuyor, Allah’ta rahmet diliyorum.”

17 Mar 2022 - 14:09 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.719.634 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Hürriyet, “Çanakkale Zaferi yolumuzu aydınlatıyor” mask
Hürriyet, “Çanakkale Zaferi yolumuzu aydınlatıyor”
Sahrap Soysal İZGİM’e hayran kaldı mask
Sahrap Soysal İZGİM’e hayran kaldı
Büyükakın, “Çanakkale’de tarihin akışını değiştirdik” mask
Büyükakın, “Çanakkale’de tarihin akışını değiştirdik”
Hürriyet, ’Sahrap Soysal ile Mutfak Hikayeleri’nde İzmit’in yerel lezzetlerini tanıttı mask
Hürriyet, ’Sahrap Soysal ile Mutfak Hikayeleri’nde İzmit’in yerel lezzetlerini tanıttı
Başkan Büyükgöz, vatandaşlara projeleri anlattı mask
Başkan Büyükgöz, vatandaşlara projeleri anlattı
Başkan Aygün, Sırrıpaşa’da temaslarda bulundu mask
Başkan Aygün, Sırrıpaşa’da temaslarda bulundu
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL