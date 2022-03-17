Teklas Otomotiv’den Büyük Yatırım!

Türkiye, Bulgaristan, Sırbistan, Çin, Meksika, Amerika’da üretim fabrikaları bulunan Teklas, Sırbistan'da ikinci fabrikasını açtı. Yeni fabrikanın açılışına Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ve Teklas CEO’su Nebi Anıl katılım gösterdi. Fabrikanın açılışında Teklas tarafından, hem Vladicin Han hem Vranje bölgesinde yapacakları yeni yatırımların müjdesi verildi ve toplamda bin 500 kişiye istihdam sağlanacağı duyuruldu. Teklas’in 5 yıllık hedeflerinde ise 2 bin 500 kişiyi istihdam etmek var.

“FAZLA MAAŞLA ÇALIŞACAK”

İtalyan Geox firmasının kapatılmasının ardından çalışanların mağdur olduğunu hatırlatan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, “Nebi Anıl'ı aradık. Kendisine kapatılan şirketin yerine fabrika açmasını istedik, bizi üzmediler. Geox'a kıyasla insanlar yüzde 100 ile 120 arasında daha fazla maaşla çalışacak. Sırp devleti, bu tür yatırımları artırmak için bir temel sağlamaya devam edecek” diye konuştu.

“YENİ FABRİKALAR AÇILACAK”

Sözlerinin devamında Vucic, “İnsanlar bu temellerimizi yanlış yorumluyor. Fabrikaya yatırım yapmıyoruz, insana yatırım yapıyoruz. İnsanların Vranje ve Vladicin Han'da iş sahibi olması için çalışıyoruz. Bu fabrika dışında 2-3 yıl içinde Bujanovac ve Trgoviste'de yeni fabrikalar açılacak. Bunun sözünü Teklas CEO’su Nebi Anıl'dan aldım" dedi.

“TEKLAS ÖZEL ÖNEME SAHİP ÇÜNKÜ DEVLET NİŞANI ALDI”

Türkiye'nin Sırbistan Büyükelçisi Aksoy, otomotiv yan sanayinde hizmet veren Teklas'ın Sırbistan'daki 24. Türk yatırımı olduğunun altını çizerek, Teklas'ın Sırbistan'daki yatırımlarına 6 yıl önce başladığını ve Vladicin Han'daki şirketin orada olduğunu ifade etti. Aksoy, Vranje'de açılan fabrikada çalışan sayısının şu anda 300 olduğunu, yılsonuna kadar toplam çalışan sayısının bin 500'e çıkarılmasının planlandığını belirtti. Türkiye'nin Sırbistan'daki yatırımlarının her geçen gün arttığını belirten Aksoy, “Cumhurbaşkanı Vucic'in vizyonu ve güçlendirmesi sayesinde Sırbistan'ın yatırım için uygun bir ortam haline gelmesi, Türkiye dahil birçok bölgeden yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Yapılan 24 yatırım içerisinde Teksas’ın özel önemi var. Çünkü devlet nişanı aldı. " dedi.

“TÜM SIRBİSTAN FAYDALANACAK”

Teklas’ın Yönetim Kurulu Üyesi ve global anlamda 6500’e yakın çalışan istidamı sağlayan tüm fabrikaların CEO’su Nebi Anıl şöyle konuştu: “İşin gücü ve kalitesi, hükümetin yabancı yatırımcılar için konumu ve tabanı düşünüldüğünde, Sırbistan Avrupa'da yatırım yapmak için en mantıklı yer. Neden Sırbistan diye sorarsanız. Sebebi düşük cost değil, en iyi cost olmasıdır. Buna ek olarak çalışanların kalitesidir. Bu yatırım sayesinde biz, çalışanlarımız ve tüm Sırbistan kazanacak” dedi. Fabrikada yaklaşık bin 500 işçi çalıştırmayı planladığını söyleyen CEO Nebi Anıl, şirketin Sırbistan'daki ilk tesisinin 2016 yılında Vladicin Han kasabasında açıldığını ve yaklaşık bin işçinin işe alındığını da sözlerine ekledi. Her iki tesisin toplam yıllık cirosuna atıfta bulunan Anıl, "250 milyon euro ciro elde etmeyi umuyoruz" dedi. Teklas web sitesine göre, firma Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Sırbistan, Çin, Bulgaristan ve Türkiye'de 10 fabrika işletmektedir ve buna ek olarak Almanya ve Fransa’da satış ofisleri bulunmaktadır.

TEKLAS HAKKINDA

1971 yılında İstanbul'da %100 Türk sermayeli bir dünya markası olarak kurulan Teklas; 50 yıldır Otomotiv ana sanayi sektörüne hizmet veriyor. Teklas, 6 farklı ülkede 11 üretim tesisi ve 6 binden fazla çalışanıyla dünyanın en önemli araç üreticilerinin en güçlü tedarikçisi konumundadır. Teklas üretiminin %90’ını ihraç ederek 35 farklı ülke pazarı için yüksek katma değerli ve yenilikçi sistemler geliştirmekte ve aynı zamanda teknoloji transferi yapmaktadır.

Global otomotiv sektöründe soğutma ve ısıtma hatlarında kullanılan akışkan sistemlerinde bir numaralı oyuncu olmak vizyonuyla yönetim merkezi Gebze Muallimköy olmak üzere Gebze’de 3 üretim tesisinde çalışmalarına devam eden Teklas’ın, Bartın’da ise 1 üretim tesisi bulunmaktadır. Ayrıca Meksika, Bulgaristan, Sırbistan, Çin ve pandemide kurulan Amerika fabrikasıyla Teklas Dünyanın pek çok yerinde varlığını sürdürmektedir.