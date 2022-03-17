Hürriyet, “Çanakkale Zaferi yolumuzu aydınlatıyor”

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Çanakkale Zaferi’nin, dünyaya Türk’ün bir karış toprağına bile el sürülemeyeceğini gösterdiğini ve Anadolu halkına bağımsızlık yolunda umut, kararlılık ve ulus olma bilincini aşıladığını belirten Hürriyet mesajında şu ifadelere yer verdi:

İNANÇ VE KARARLILIKLA

“18 Mart, kutsal vatan topraklarını korumak ve bizlere bugünleri hazırlamak için canını veren aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi hatırladığımız, o dönemlerde çekilen acıları ve yitirdiklerimizi düşünerek hüzünlendiğimiz, destan yazarak kazandığımız zaferi gururla kutladığımız gündür. Dünyaya meydan okuduğumuz dönemin imzasını taşıyan bu günde içimizde hüzün barındırsak da onurlu ve gururlu hissediyoruz.

“ÇANAKKALE GEÇİLMEZ”

Yüzyıllar geçse de hafızalardan silinmeyecek olan Çanakkale Savaşları’nı İzmitli hemşehrilerimizin zihinlerinde canlandırmak, genç yüreklerde mücadele kararlılığı ve zaferin gururunu büyütmek için Atatürk Evi’nde açtığımız Çanakkale Geçilmez Sergisi’nde de inancın ve milli birliğin, sayısal ve teknolojik üstünlüğe sahip ordulara galip geldiğine görsellerle tanıklık ediyoruz.

KONU BAĞIMSIZLIKSA…

1915 yılında bir ulusun topyekun ortaya koyduğu direniş, sergilediği kahramanlık ve tüm dünyaya gösterdiği sarsılmaz gücün adı olan Çanakkale Zaferi, Türk ulusunun bağımsızlığı ve hürriyeti söz konusu olduğunda neler yapabileceğini ortaya koyuyor. 250 bin vatan evladımızın Çanakkale Savaşları’ndaki inanmışlığı ve kararlılığı, hala yolumuzu aydınlatıyor.

DÜNYA TARİHİ DEĞİŞTİ

Kadını erkeği, genci yaşlısıyla Türk milletinin destan yazdığı Çanakkale’de karada ve denizdeki başarılarımız zihinlere kazınmıştır. Zor koşullara ve büyük kayıplara rağmen imkansızın başarıldığı Çanakkale Zaferi, dünya tarihinin akışını etkilemiş, ülkeler arası güç dengelerini değiştirmiş ve Türk Milleti’nin dünya üzerinde belirleyici olabileceğini gözler önüne sermiştir.

KURTULUŞ ATEŞİ YANDI

‘Anafartalar Kahramanı’ Albay Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük askeri dehası ve güçlü liderliğiyle tarih sahnesine çıktığı Çanakkale Zaferi, halkta Milli Mücadele’yi başlatacak güven ve sevgiyi de tesis etmiştir. Zaferden zafere koşarak bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurmayı başaran milletimiz, dünyada zulüm gören diğer halklara da umut olmuştur.

SAYGIYLA EĞİLİYORUZ

Büyük Atatürk’ün vatanımızın birliğini ve bütünlüğünü dünyaya kabul ettirdiği Çanakkale Zaferi’nin 107.yıl dönümünde, milletimizin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğümüz için gözlerini kırpmadan ölüme ve düşmanın üzerine yürüyen başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, önlerinde saygıyla eğiliyoruz.”