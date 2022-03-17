Aygün koronavirüse yakalandı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ikinci kez koronavirüse yakalandı. Başkan Aygün'ün bu sabah yaptırdığı Koronavirüs testisinin pozitif çıktığı öğrenildi. Aygün'ün sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.