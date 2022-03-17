Türkiye mancarlı pideyi öğrenecek

İzmit’in gastro-turizm potansiyelini açığa çıkartmak için mancarlı pideye özel önem veren Başkan Hürriyet, ağızlarda iz bırakan bu tadın ulusal anlamda markalaşması adına Sahrap Soysal ile birlikte Solaklar Köyü’nde mancarlı pide yaptı. Yerel lezzetleri tanıtmak için İzmit’e gelen Sahrap Soysal, Solaklar Köyü’ndeki kadınlarla buluşarak mancarlı pidenin tanıtımını gerçekleştirdi.
TÜRKİYE BU NEFİS TADI ÖĞRENECEK
Başkan Hürriyet ve Sahrap Soysal, kendilerini büyük bir neşeyle karşılayan kadınlardan tarifini dinledikleri mancarlı pideyi kendi elleriyle yaparak taş fırına sürdü. Taş fırında pişen mancarlı pideler daha sonra hep birlikte afiyetle yendi. Haber Global ekranlarından önümüzdeki haftalarda izleyiciyle buluşacak ’Sahrap Soysal ile Mutfak Hikayeleri’ programında tüm Türkiye İzmit’in en nefis tatlarından mancarlı pidenin yapımını öğrenecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.