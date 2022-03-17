17 Mar 2022 - 15:14- Gündem G: 17 Mar 2022 - 15:15

Türkiye mancarlı pideyi öğrenecek

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’in yerel tatlarını tanıtmak üzere çekim gerçekleştiren Yemek Uzmanı Sahrap Soysal ile birlikte Solaklar Köyü’nde İzmit’in yerel tadı olan mancarlı pide yaptı

Türkiye mancarlı pideyi öğrenecek mask


İzmit’in gastro-turizm potansiyelini açığa çıkartmak için mancarlı pideye özel önem veren Başkan Hürriyet, ağızlarda iz bırakan bu tadın ulusal anlamda markalaşması adına Sahrap Soysal ile birlikte Solaklar Köyü’nde mancarlı pide yaptı. Yerel lezzetleri tanıtmak için İzmit’e gelen Sahrap Soysal, Solaklar Köyü’ndeki kadınlarla buluşarak mancarlı pidenin tanıtımını gerçekleştirdi.

TÜRKİYE BU NEFİS TADI ÖĞRENECEK

Başkan Hürriyet ve Sahrap Soysal, kendilerini büyük bir neşeyle karşılayan kadınlardan tarifini dinledikleri mancarlı pideyi kendi elleriyle yaparak taş fırına sürdü. Taş fırında pişen mancarlı pideler daha sonra hep birlikte afiyetle yendi. Haber Global ekranlarından önümüzdeki haftalarda izleyiciyle buluşacak ’Sahrap Soysal ile Mutfak Hikayeleri’ programında tüm Türkiye İzmit’in en nefis tatlarından mancarlı pidenin yapımını öğrenecek.

17 Mar 2022 - 15:14 - Gündem

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