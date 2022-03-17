SHUDER, Dünya Sosyal Hizmet Günü’nde yemekte buluştu

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Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) Kocaeli Şubesi yönetimi, her yıl mart ayının 3’üncü salı günü kutlanan Dünya Sosyal Hizmet Günü kapsamında Beytü-l Kebap Restoran’da yemek organizasyonu düzenledi. Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Gölcük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Memnune Çiftçioğlu, AFAD Kocaeli İyileştirme Şube Müdürü Adem Süer, Kocaeli Şiddet Önleme Merkezi Müdürü Tuğba Uğur, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyeleri Dr. Elvan Atamtürk, Dr. Figen Paslı, Hüsnünur Aslantürk, Marmara Engelli Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Şeyda Akyüz, Sakarya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Aykul ve SHUDER üyeleri katıldı.

GÖNÜLLERİNCE OYNADILAR

SHUDER Kocaeli Şubesi Şube Başkanı Duygu Obuz, yemek organizasyona katılan herkese teşekkür ederken, “Ayrıca Medar Hastaneleri ortaklarından ve Beytü-l Kebap Restoran ortaklarından Op. Dr. Veysel Besnili’ye de yemek organizasyonunda katkılarından dolayı teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. Yemekli programda SHUDER üyeleri çalan müzikler eşliğinde gönüllerinde oynadı.