Hüseyin Baş’tan 4 lidere NFT’li kongre daveti

20 Mart Pazar günü Ankara Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak 8. Olağan Büyük Kongreye hazırlanan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) sıra dışı bir uygulamaya imza attı. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş siyasi parti liderlerine, liderlerin twitter profil resimlerini, bir NFT yaparak davetiye ekinde gönderdi.
Hüseyin Baş, bu NFT’leri, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye gönderildi
Profil resimlerini dijital sanat eserine dönüştürdü
Hüseyin Baş, 4 lidere gönderdiği davetiyeye şu notu düştü; “Dijital varlıklarımızın belki de gerçek varlıklarımız kadar önemli bir hal almaya başladığı günümüz dünyasında, sizlerin tercihi olan Twitter profil fotoğrafınızı dijital bir sanat eserine dönüştürüp size hediye olarak sunmak istedim. Dijital kütüphanenize bir anı olarak gönderdiğim bu NFT eserini umarım beğenir ve benden bir hatıra olarak saklarsınız. Saygılarımı sunarım.”
İşte davetiye metni
Hüseyin Baş, liderlere gönderdiği davetiye metninde de;
“Güzel ülkemizin birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçtiği aşikardır. Umuyoruz ki partimizin 8. Olağan Büyük Kongresi de bu birlik ve beraberliğin bir nişanesi olması adına ülkemiz için bir umut olacaktır. Bu vesile ile siz kıymetli büyüğümüzü de bu özel günümüzde aramızda görmekten onur, mutluluk ve şeref duyacağımızı bildirir, sağlık ve afiyetler dilerim.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.