Sahne ışıkları İzmit’ten yükselecek!

İzmit Belediyesi, 20-27 Mart Tiyatro Haftası kapsamında İzmit’te birbirinden renkli etkinliklere imza atmaya hazırlanıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren İzmit Sanat Akademisi bünyesinde kurulan İzmit Belediye Tiyatrosu ve Gülümse Çocuk Tiyatrosu, sürpriz oyuncularla izleyiciyle buluşacak. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, yönetmenliğini Burhan Akçin’in yaptığı oyunların sergileneceği etkinlik programının detaylarını basın ve kamuoyuyla paylaştı.



HÜRRİYET, “İZMİT İÇİN BÜYÜK KAZANÇ”

Sözlerine Berat Kandil’ini kutlayarak başlayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet , “Sanat Akademisi hem bu bölge hem de İzmit için gerçekten büyük bir kazanç ve üzerine çok düşüyoruz. Müzikte, görsel sanatlarda, tiyatroda ve dansta profesyonel işler çıkarmak için az kaynaklarımıza rağmen büyük gayret gösteriyoruz. Bugün de hem Sanat Akademisini anlatmak hem de akademi çerçevesinde şuanda son noktaya geldiğimiz ve artık gösterimlere başlayacağımız tiyatro alanındaki çalışmalarımızla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek istedik.

“2022 NİKOMEDİA YILI OLACAK DEDİK”

Geçen sene ‘Bir kültür hikâyesi’ adını verdiğimiz bizim kültür sanata dair bakışımızı, vizyonumuzu ve hayallerimizi anlatmak üzere bir etkinlik düzenlemiştik. Kıymetli katılımlarla kıymetli bir iş olmuştu. Orada vadettiğimiz ve hayallerimizi paylaştığımız birçok konuda somut adımlar ve somut sonuçlar oluşturduk. Tiyatro da bunlardan bir tanesi. Geçen sene ‘Bir kültür hikâyesi’ demiştik. Bu sene de 2022 yılı Nikomedia yılı olacak demiştik. Nikomedia yılı için elimizden geldiğince birçok aktivasyon alanımızda tanımlamaya, betimlemeye ve olabildiğince anlatmaya gayret ediyoruz.

“SANAT HİKÂYESİNİN YAZILDIĞI ÜSSÜMÜZ”

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi; sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Bizler de İzmit’te bu hayat damarlarının kopmaması için göreve geldiğimizden bu yana çalışmalarımıza yılmadan devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi İzmit’te bir kültür hikâyesini yazıyoruz. Şu an içerisinde bulunduğumuz İzmit Sanat Akademimiz de bu sanat hikâyesinin yazıldığı bir üssümüz. Sanat aynı zamanda bizim için bir eğitim aracı. Sanat Akademimiz de bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Burada pek çok İzmitli sanatın pek çok dalında eğitim alıyor. 7’den 70’e tüm İzmitlilere müzik, resim, dans, drama ve tiyatro eğitimleri veriyoruz. Müzik bölümünün danışmanlığında dünyaca ünlü keman virtüözü Prof. Dr. Cihat Aşkın bulunuyor.

“SANAT AYNI ZAMANDA BİR EĞİTİM ARACIDIR”

Tiyatro bölümümüzün danışmanlığını ise Kocaeli Bölge Tiyatrosu’nun kurucusu çok kıymetli hocamız Burhan Akçin yapıyor. 50 yıla yakın bir süredir topluma sanatı, tiyatroyu sevdirmek; gelecek nesillere ışık olmak için çalışan Burhan Akçin hocamızla tiyatro alanında çalışmalarımıza tam gaz devam ediyoruz. Ben huzurlarınızda kendisine bizlere bu konuda destek verdiği için, dayanışmayla yanımızda yer aldığı için çok teşekkür ediyorum. Güzel sanatlarla uğraşmak gerçekten her yurttaşımızın hakkıdır. Az önce de dediğim gibi, sanat aynı zamanda bir eğitim aracıdır ve İzmit Sanat Akademimizde bu anlamda bir eğitim yuvası olarak, tiyatro alanında da 200’e yakın kursiyerimiz bulunuyor.

“SANATSEVERLER İÇİN PERDELERİNİ AÇIYOR”

İzmit Belediye Tiyatrosu ve Gülümse Çocuk Tiyatrosu perdelerini İzmitliler ve tüm sanatseverler için açıyor. Tiyatrolarımızın 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında perdelerini açmasını, seyirciyle buluşmasını daha da anlamlı bulduk. İlk olarak Gülümse Çocuk Tiyatrosu’nda; 20-27 Mart Tiyatro Haftası etkinlikleri kapsamında, sevgili hocamız Burhan Akçin’in yazıp yönettiği “Örgü Sultan, Buzul Prens ve Küsküs Araba” adlı çocuk oyunumuz, 20 Mart Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu gününde saat 14.00’te Sanat Akademisi Eğitim Sahnesi’nde prömiyerini yapacak. 28 Haziran tarihine kadar her Cuma ve Cumartesi günleri de saat 14.00’te Sanat Akademisi Eğitim Sahnesi’nde sahne almaya devam edecek.

“ALANINDA UZMAN EĞİTMENLER”

Daha sonra İzmit Belediye Tiyatromuzda ise; yine 20-27 Mart Tiyatro Haftası etkinlikleri kapsamında Doç. Dr. Mine Artu’nun yazdığı ve Burhan Akçin’ in yönettiği “Vasati Dört Kişi” oyunu 25 Mart 2022 Cuma günü saat 20.00’de prömiyer gösterimini yapacak. Ardından 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde saat 20.00’de Dünya Tiyatro Günü bildirisinin okunmasının ardından ikinci gösterim gerçekleşecek. İzmit Belediye Tiyatrosu da ‘Vasati Dört Kişi’ oyunuyla 28 Haziran tarihine kadar her Cumartesi saat 20.00’ da Sanat Akademisi Eğitim Sahnesinde sahne alacak. Sanat Akademisi Tiyatro Bölümünde alanında uzman eğitmenler eşliğinde Ekim ayında eğitimlerine başlanan lise ve 18 yaş üstü yetişkin gruplarından oluşan Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü kursiyerleri de 20-27 Mart Tiyatro Haftası’nda, eğitmenleri tarafından hazırladıkları sözsüz tiyatro performanslarını sahneleyecekler. Eğitim gören 200’e yakın kursiyerimizden 75 kursiyerimiz 5 performans gösterisinde yer alacak.

“İNSANA DOKUNAN İŞLER YAPIYORUZ”

Belediyecilikle ilgili genelde insanların aklında sürekli olarak altyapı ve üstyapı çalışmaları, yapım işleri, imalat işleri konuşulur. Ama biz bunun dışında sosyal destekten tutun kültür sanata kadar her alanda ilçe belediyesi olmamıza rağmen kendi öz kaynaklarımızla ve üreten belediye vizyonumuzla çok iş yapmaya çalışıyoruz. Etkin işler, insana dokunan işler yapmaya çalışıyoruz. İçerisinde insanın duygularıyla ve hayatıyla var olabileceği işler yapmaya çalışıyoruz. Tiyatro alanındaki çalışmalarımız da meyvelerini veriyor. Ben bu anlamda emek veren bütün çalışan arkadaşlarımıza, değerli hocalarımıza gönülden teşekkür ediyorum.

“DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ’NÜ ŞİMDİDEN KUTLUYORUM”

Tüm İzmitlileri 20-27 Mart tarihleri arasında İzmit Sanat Akademisi’nde ücretsiz olarak gerçekleştireceğimiz tiyatro oyunlarımıza davet ediyorum. Ayrıca İzmit Belediye Tiyatromuzun değerli üyeleri olmak üzere tiyatronun varlığını sürdürmesine katkıda bulunan Türk tiyatrosunun değerli tüm tiyatro sanatçılarının şimdiden Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutluyor, sahne ışıklarının hiç sönmemesini diliyoruz. Yine gururla ifade etmek istiyorum ki bu akademide yaptığımız birçok çalışma kendi öz kaynaklarımızla yapıldı. Dekorlarımızı dahi kendimiz yapıyoruz. Bu konuda çalışan ustalarımıza da çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

ENGÜR, “BURASI YAŞAYAN BİR BİNA”

Basın toplantısında konuşan ve İzmit Sanat Akademisi ile ilgili bilgi paylaşan Sanat Akademisi Koordinatörü Ali ihsan Engür, “Sanat Akademimiz dans, müzik, tiyatro ve görsel sanatları bölümlerinde 1250 kursiyere hizmet veriyor. Burası yaşayan bir bina. Taştan değil, içinde hayatın olduğu bir bina. Dans bölümümüzde halk oyunları, bale ve Street jazz olmak üzere üç ayrı kategorimiz var. Halk oyunlarında 350 dansçımız var. Sahne İzmit iddia ediyoruz ki Türkiye’nin en iyi halk dansları topluluğu. Bale grubumuz 120 kişiden oluşuyor, küçük ve orta diye iki gruba ayrılıyor. 23 Nisan’da sürpriz gösteriler için hazırlanıyorlar. Street jazz grubunda yaklaşık 100 dansçımız var. Daha çok Z kuşağına hitap ettiğimiz bir grubumuz.

“SÜRPRİZ KONSER HAZIRLIYORUZ”

Müzik bölümünde bu senenin başında Müzik Danışmanımız Prof. Dr. Cihat Aşkın önderliğinde mahalle mahalle dolaşıp yetenek taraması yaptık. 90 kişilik bir grubumuz var. İzmit’tin tüm mahallelerinde özenle seçilen kişiler. Koro ve solfej eğitimlerini bitirdiler. Bu hafta itibariyle enstrüman eğitimlerine geçiyorlar. İçlerinde piyano, keman, bağlama, viyolonsel gibi birçok enstrüman çalan değerli öğrencilerimiz var. Onlarla da çok yakın zamanda Barış Manço ile ilgili sürpriz bir konser hazırlıyoruz.

“TÜRKİYE ÖZEL BİR GRUP KAZANDI”

Müzik bölümümüzde aynı zamanda bu seçmenin dışında 100 kursiyerimiz daha var. Onlar da piyano, şan ve solfej eğitimi alıyorlar. Ayrıca başkanımızın önderliğinde İzmit Belediyesi Kent Orkestrasını kurduk. Şuanda 18 kişi alındı. Seçmelerden sonra 7 kişi daha aramıza katılacak. İTÜ Öğretim üyesi Prof. Dr. Cihat Aşkın ve Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Sinan Gülbaş tarafından yapılan liyakata dayalı seçmeler sonucunda bu arkadaşlarımızı aldık. Yalnızca İzmit değil, Türkiye gerçekten çok özel bir grup kazandı. İçinde triolar, İzmit Belediyesi Bandosu ve Kent Orkestrası çıkacak.

“SANATIN, SANATÇININ DOSTUYUZ”

İzmit Belediyesi olarak sanatın, sanatçının dostuyuz. Kendi bünyemizde 5 tiyatro sanatçımız var. Yaklaşık olarak 200 kursiyerle tiyatromuz çalışmalarına devam ediyor. Görsel sanatlarda 100 kursiyerimiz var. Ayrıca Türk Halk Müziği koromuz başladı. Yaklaşık 100 kursiyerimiz var. Bugün itibariyle Türk Sanat Müziği koromuzun ilanı çıkıyor. Oradaki seçmelerden sonra 100 kursiyerimiz daha olacak. Velilerimiz buraya çocuklarını getirdiler, bize emanet ettiler. Kendileri de burada spor salonunda spor yaparak çocuklarını bekleyebiliyorlar” ifadelerini kullandı.



AKÇİN, “O BİR KİŞİ: FATMA KAPLAN HÜRRİYET”

Kocaeli Bölge Tiyatrosu’nun kurucusu ve Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü Danışmanı Burhan Akçin, “Bir kişi bir şehirde ne yapar? O bir kişi herkesin sırasını bozar, bir adım öne çıkar. O kurban demektir. Bu çok büyük bir risk. O bir kişi belediye reisi olabilir, bir tiyatrocu ya da müzisyen olabilir, bir sokak sanatçısı olabilir ama kentin kaderini değiştirir. Yaşam deneyimlerimden yola çıkarak söylüyorum ki o bir kişi bir ülkeyi hakikaten değiştirebiliyor. O bir kişi şuan İzmit’in aslında var olan ama çeşitli nedenlerle dipte köşede kalarak saklanan, açığa çıkarılamayan kültürel dokusunu yeniden sanatla birleştirerek ortaya çıkarıyor. O kişi Fatma Kaplan Hürriyet. Başkanımızın bu çabasını gördükten sonra hiçbirimizin herhangi bir siyasi ideolojik ayrım fikrine kapılarak ya da başka nedenlerle evinde oturmak yoktur.

“BEN BURADAYIM DER VE RİSKE GİRER”

Sanat çalışmalarının böyle bir olayda tercih yapacak zamanı da yoktur. Çünkü kentin bütün sokaklarına baktığınızda bütün afişler, bütün renkler, bütün binalar, bütün caddeler, bütün tabelalar tek renk. Bu çok garip bir şey. Bunu fark eden insan bir adım öne çıkar. ‘Ben buradayım’ der ve riske girer. Bu riski belediye başkanımız sanatçıları istihdam ederek göğüslüyor. Risk toleransı beraberinde getirmediği sürece riski alan yöneticiler yalnız kalır. Gülümse Çocuk Tiyatrosu’nun ortaya konularak sürekliliğini sağlamak için çok çaba gösteren değerli başkanıma, danışmanlarına, atölyede çalışan arkadaşlarıma, temizlik görevlisi arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Çünkü gece gündüz ne söylüyorsak yaptılar.

“DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Gülümse Çocuk Tiyatrosu, çocuk tiyatrosu festivallerine katılacak ve bir halk tiyatrosu yapısıyla ortaya çıkacak. Şuanda 5 tane istihdam edilen tiyatro sanatçısı var. Diğer sanatçılarla beraber 50’ye yakın sanatçı istihdam ediyor Fatma Başkanım. Bir adım öne çıkıp kurban olmayı göze alacak kadar büyük bir risk. Desteksiz olamaz, mümkün değil ve biz arkasında durmak zorundayız. Eğer aydınlık, muasır medeniyetler seviyesine çıkacak bir Türkiye Cumhuriyeti istiyorsak isim önemli değil, bu şekilde hareket eden herkese destek olmak için buradayız. Olmaya da devam edeceğiz.

“12 İLÇEYE ÖRNEK OLMASI İÇİN ÇABA GÖSTERECEĞİZ”

Belediye tiyatrosu örneği ve çocuk tiyatrosu örneği eğitim alanındaki örneklerle bir prototip örnek. Türkiye Cumhuriyeti’nin halk evleri kurulduğu günden bu yana halk evleri temeline dayanan bir projeyi yürütüyor sayın başkanım. Biz çocuk tiyatromuzu, eğitim faaliyetlerimizi ve İzmit Belediyesi Tiyatrosunu halk tiyatro yapılanması içinde sürdüreceğiz. 12 ilçeye örnek olması için çaba göstereceğiz. Bize başvuran siyasi fikri, dünya görüşü ne olursa olsun bu projenin bütün belediyelerde hayata geçmesi için yardıma hazırız. Yeter ki Kocaeli belediyeleriyle beraber sanatçı istihdam etsin ve sanat etkinliklerine önderlik yapsın. Göreceksiniz yakın bir zamanda bu proje Türkiye’de kabul görecek.

“BAKANLIKLARIN DİKKATİNİ ÇEKECEK”

Halk tiyatrosu tipi bir örgütlenmeyle Kültür Bakanlığının, Milli Eğitim Bakanlığının dikkatini çekecek. Mutlaka ulusal bir yapı kazanacak. Türk tiyatro yasası çıkmak üzere ve bir maddesinde de yerini alacak. Tiyatro yasaları özel çıkar. Her tiyatro özel bir yasayla kuruluyor. Şimdi Türk tiyatro yasası çıktığında Fatma Kaplan Hürriyet’in bu projesi mutlaka o yasada yerini alacak ve Türkiye’ye örnek gösterilecek. Bu bir açılış programı değil, sürdürülebilir bir sanat etkinliği projesi. O nedenle bizi sakın unutmayın. Biz ne kadar agresif dahi olsak bilin ki mutlaka düşündüğümüz çok güzel şeyler var. Riske giriyoruz ve agresif halimiz bundan kaynaklanıyor. Burada da hoşgörü ve tolerans sınırına ihtiyacımız var. Çünkü marjinal işler değil ama marjlarda dolaşan işler yapıyoruz. Başta başkanımıza bize inandığı ve sahip çıktığı için teşekkür ediyorum ve hep yanında olduğumu belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

KENT ORKESTRASINDAN İLK KONSER

Gerçekleştirilen basın toplantısının ardından yeni kurulan İzmit Belediyesi Kent Orkestrası, misafirler için ilk konserini gerçekleştirdi. Kent orkestrasına seçilen sanatçılara müzik dinletisi için teşekkür eden Başkan Hürriyet, “Yaklaşık bir haftadır çalışan bir ekip var karşımızda. Yakında 8 arkadaşımız daha aramıza katılacak. İnanıyorum ki çok güzel eserler ortaya çıkaracaklar. Çok daha profesyonel işlere imza atacaklar. Arkadaşlarımızın bir kısmı birçok yerel müzik grubumuzda da yer alıyordu. Şimdi artık bizim aramıza katıldılar, ailemizin bir parçası oldular. Müzisyenlerimize olabildiğince destek çıkmaya gayret ediyoruz. Sanata dair birçok ürünü de profesyonel anlayışla çıkarmaya çalışıyoruz. Hocalarıma da ayrıca çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

20-27 MART HAFTASI TAKVİMİ

Gülümse Çocuk Tiyatrosu “Örgü Sultan, Buzul Prens ve Küsküs Araba” 20 Mart Pazar

Grup Ritüel “Ritmikleştirilemeyenler” oyunu 21 Mart Pazartesi günü

Grup Rönesans “Telefol”isimli oyunu 22 Mart 2022 Salı günü

Grup Reform “Hoş Geldin Hukuk” oyunu 23 Mart Çarşamba günü

Grup Armoni “Otorite” oyunu 24 Mart Perşembe günü

Grup Parodi “Düşünenler Adam” (Rodin)” 24 Mart Perşembe

İzmit Belediye Tiyatrosu “Vasati Dört Kişi” 25 Mart Cuma günü