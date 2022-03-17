İzmit Belediyesi, ipekböcekçiliği projesini genişletiyor

İzmit Belediyesi tarımsal ve kırsal kalkınma ile özellikle kadınlar ve gençler için sermayesiz, zahmetsiz ve üretimi kolay iş imkânı oluşturmak adına geçtiğimiz yıl Mart ayında İpekböceği üretim projesini hayata geçirerek 500 adet dut fidanını Süleymaniye Mahallesi’nde toprakla buluşturmuştu. İzmit Belediyesi bu sene de Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden hibe olarak alınan 350 adet ichinosa cinsi dut fidanının ekimini gerçekleştirerek toplam tesis alanını büyüttü.

ÇİFTÇİYE ÜRETİM YAPMA OLANAĞI SUNACAK

Özellikle kadınların ipekböcekçiliği üretimine katılması amacıyla genişletilen proje kapsamında yetiştirilecek dut fidanlarıyla ipek böceklerine besin sağlanmış olacak. Önümüzdeki aylarda böcek besleme evi yapılarak üreticilere eğitimler verecek olan İzmit Belediyesi, uygun şartları sağlayan çiftçilere yetiştiricilik konusunda tecrübe kazanmaları için bu alanda üretim yapma olanakları da sunacak.