İzmit Belediyesi, ipekböcekçiliği projesini genişletiyor

İzmit Belediyesi tarımsal ve kırsal kalkınma ile özellikle kadınlar ve gençler için sermayesiz, zahmetsiz ve üretimi kolay iş imkânı oluşturmak adına geçtiğimiz yıl Mart ayında İpekböceği üretim projesini hayata geçirerek 500 adet dut fidanını Süleymaniye Mahallesi’nde toprakla buluşturmuştu. İzmit Belediyesi bu sene de Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden hibe olarak alınan 350 adet ichinosa cinsi dut fidanının ekimini gerçekleştirerek toplam tesis alanını büyüttü.
ÇİFTÇİYE ÜRETİM YAPMA OLANAĞI SUNACAK
Özellikle kadınların ipekböcekçiliği üretimine katılması amacıyla genişletilen proje kapsamında yetiştirilecek dut fidanlarıyla ipek böceklerine besin sağlanmış olacak. Önümüzdeki aylarda böcek besleme evi yapılarak üreticilere eğitimler verecek olan İzmit Belediyesi, uygun şartları sağlayan çiftçilere yetiştiricilik konusunda tecrübe kazanmaları için bu alanda üretim yapma olanakları da sunacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.