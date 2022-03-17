17 Mar 2022 - 16:38- Gündem G: 17 Mar 2022 - 16:40

Kocaman’dan 18 Mart Çanakkale zaferi mesajı

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. Yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Kocaman’dan 18 Mart Çanakkale zaferi mesajı mask

Başkan Kocaman mesajında;

Çanakkale Zaferi, Türk milletini tarihten silmek ve vatan topraklarını işgal etmek isteyen döneminin süper gücü olan devletlere karşı kazanılmış büyük bir zaferdir. Bu zafer tarihe altın harflerle yazılmış bir destandır.

Çanakkale Destanı ile millet olma bilincinin temelleri atılmış, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında milletimize yol göstermiştir. Çanakkale, inancın ve azmin zaferidir. Çünkü bu zafer aynı zamanda bizim birliğimizin de mayasıdır.

Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı ve aziz milletimizin üstün vatan sevgisiyle, kahramanlığının sembolleştiği bu anlamlı günde, Çanakkale Zaferi’nin kahraman kumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatanımızı korumak için canını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.
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17 Mar 2022 - 16:38 - Gündem

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