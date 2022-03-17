Kocaman’dan 18 Mart Çanakkale zaferi mesajı

Başkan Kocaman mesajında;

Çanakkale Zaferi, Türk milletini tarihten silmek ve vatan topraklarını işgal etmek isteyen döneminin süper gücü olan devletlere karşı kazanılmış büyük bir zaferdir. Bu zafer tarihe altın harflerle yazılmış bir destandır.

Çanakkale Destanı ile millet olma bilincinin temelleri atılmış, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında milletimize yol göstermiştir. Çanakkale, inancın ve azmin zaferidir. Çünkü bu zafer aynı zamanda bizim birliğimizin de mayasıdır.

Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı ve aziz milletimizin üstün vatan sevgisiyle, kahramanlığının sembolleştiği bu anlamlı günde, Çanakkale Zaferi’nin kahraman kumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatanımızı korumak için canını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.