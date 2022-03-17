Gazeteci Demir Başkan Hürriyet’e kitabını hediye etti

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Gazeteci Ergün Demir’i makamında ağırladı. Kocaeli’de uzun yıllardır gazetecilik yapan Kocaeli Çınar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Demir, kısa süre önce Aydili Yayıncılık tarafından yayınlanan “El Cezeri’nin 850 Yıllık Robotları” isimli kitabını Başkan Hürriyet’e hediye etti.
BAŞKAN HÜRRİYET’TEN TEŞEKKÜR
Demir, 12. Yüzyıl’da Diyarbakır Artuklu Sarayı’nın başmühendisi olan El Cezeri’nin hayatı, yapıtları, yaşadığı yerler ve onunla ilgili kaynakları incelediği kitabını “Sayın Fatma Kaplan Hürriyet başkanıma sevgilerimle…” notu ile imzalı bir şekilde Başkan Hürriyet’e takdim etti. Kitabından ötürü Ergün Demir’i tebrik eden Başkan Hürriyet, hediyesi için teşekkürlerini iletti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.