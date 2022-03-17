17 Mar 2022 - 17:02- Gündem G: 17 Mar 2022 - 17:03

Gazeteci Demir Başkan Hürriyet’e kitabını hediye etti

Kocaeli Çınar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Demir, İzmit Belediye Başkanı Av Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret ederek, kaleme aldığı “El Cezeri’nin 850 Yıllık Robotları” adlı kitabını hediye etti

Gazeteci Demir Başkan Hürriyet’e kitabını hediye etti mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Gazeteci Ergün Demir’i makamında ağırladı. Kocaeli’de uzun yıllardır gazetecilik yapan Kocaeli Çınar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Demir, kısa süre önce Aydili Yayıncılık tarafından yayınlanan “El Cezeri’nin 850 Yıllık Robotları” isimli kitabını Başkan Hürriyet’e hediye etti.

BAŞKAN HÜRRİYET’TEN TEŞEKKÜR

Demir, 12. Yüzyıl’da Diyarbakır Artuklu Sarayı’nın başmühendisi olan El Cezeri’nin hayatı, yapıtları, yaşadığı yerler ve onunla ilgili kaynakları incelediği kitabını “Sayın Fatma Kaplan Hürriyet başkanıma sevgilerimle…” notu ile imzalı bir şekilde Başkan Hürriyet’e takdim etti. Kitabından ötürü Ergün Demir’i tebrik eden Başkan Hürriyet, hediyesi için teşekkürlerini iletti.
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17 Mar 2022 - 17:02 - Gündem

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