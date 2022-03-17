Çanakkale zaferinin 107’ince, ÇYDD’nin kuruluşunun ise 33’üncü yıldönümü nedeniyle Kocaeli'deki 5 okula Atatürk köşeyi yapıldı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, İzmit Yenişehir Mahallesinde bulunan Şehit Volkan Sabaz İlkokulu’na Atatürk köşesi yaptırdı ve 1 adet bilgisayar hediye etti. Yapılan açılış töreninin ardından okul yönetimi ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren’e çiçek taktim edildi. Okulda düzenlenen törene okul müdürü Murat Kanmaz, ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, ÇYDD Onur Kurulu Üyesi Gülşen Müstecaplıoğlu, şube yöneticileri, okul öğretmen ve öğrencileriyle veliler katıldı. Okul ve öğrenciler için her zaman yardıma ve desteğe hazır olduklarını belirten Deren’e okul müdür yardımcısı Canan Candan tarafından çiçek verildi. Atatürk Köşesi’nin açılış kurdelesini okul müdürü Murat Kanmaz, Sevim Deren ve beraberindekiler birlikte kesti. Programın sonunda ise Çanakkale 18 Mart şehitleri anısına pasta kesildi. Programın sonunda ise ÇYDD’nin 33. Yıl pastası kesildi.
17 Mar 2022 - 17:05- Gündem Güncelleme: 17 Mar 2022 - 17:07
ÇYDD Kandıra’da Şehit Polis Volkan Sabaz İlkolulu’na Atatürk Köşesi
Çağdaş Yaşamı destekleme Derneği Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren tarafından İzmit Şehit Polis Volkan Sabaz İlkokulu’na Atatürk köşeyi yaptırdı. Düzenlenen açılış töreninde, Deren’e katkılarından dolayı çiçek verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.