ÇYDD Kandıra’da Şehit Polis Volkan Sabaz İlkolulu’na Atatürk Köşesi

Çanakkale zaferinin 107’ince, ÇYDD’nin kuruluşunun ise 33’üncü yıldönümü nedeniyle Kocaeli'deki 5 okula Atatürk köşeyi yapıldı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, İzmit Yenişehir Mahallesinde bulunan Şehit Volkan Sabaz İlkokulu’na Atatürk köşesi yaptırdı ve 1 adet bilgisayar hediye etti. Yapılan açılış töreninin ardından okul yönetimi ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren’e çiçek taktim edildi. Okulda düzenlenen törene okul müdürü Murat Kanmaz, ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, ÇYDD Onur Kurulu Üyesi Gülşen Müstecaplıoğlu, şube yöneticileri, okul öğretmen ve öğrencileriyle veliler katıldı. Okul ve öğrenciler için her zaman yardıma ve desteğe hazır olduklarını belirten Deren’e okul müdür yardımcısı Canan Candan tarafından çiçek verildi. Atatürk Köşesi’nin açılış kurdelesini okul müdürü Murat Kanmaz, Sevim Deren ve beraberindekiler birlikte kesti. Programın sonunda ise Çanakkale 18 Mart şehitleri anısına pasta kesildi. Programın sonunda ise ÇYDD’nin 33. Yıl pastası kesildi.