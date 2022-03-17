4 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:
"Meteoroloji verilerine göre; ilimiz Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe ilçelerimizin özellikle yüksek kesimlerinde yerel olarak kar yağışının etkili olacağı değerlendirilmektedir.
Bu nedenle; Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe ilçelerimizdeki taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için, 18.03.2022 Cuma günü 1 (bir) gün süreyle eğitime ara verilmiştir."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.