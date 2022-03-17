4 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Meteoroloji verilerine göre; ilimiz Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe ilçelerimizin özellikle yüksek kesimlerinde yerel olarak kar yağışının etkili olacağı değerlendirilmektedir.

Bu nedenle; Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe ilçelerimizdeki taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için, 18.03.2022 Cuma günü 1 (bir) gün süreyle eğitime ara verilmiştir."