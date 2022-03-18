Çayırova Belediyesi kültür merkezinin bulunduğu alanda ihaleye çıkıyor

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Çayırova Belediyesi tarafından yayınlanan ilan dikkat çekti. Söz konusu ilanda, Çayırova Akse Mahallesi’nde 5498 ada 7 numaralı parsel üzerinde bulunan alanda, bağımsız 9 bölümde yer alan dükkanların satışa çıkarıldığı duyuruldu. Net 1089 metrekare olan alanda söz konusu dükkanlar için muhammen bedel 9 milyon 627 bin 610 TL olarak belirlendi. Kapalı teklif usulü yapılacak ihale, 30 Mart 2022 tarihinde saat 14.00’de belediye encümen toplantı salonunda gerçekleştirilecek.
KÜLTÜR MERKEZİNİN OLDUĞU YER
Bir diğer yandan söz konusu parselde bulunan yapılar dikkat çekti. Çayırova Kültür Merkezi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, Çayırova Belediyesi Halk Kütüphanesi’nin olduğu alanda dükkanlar, 9 milyon 627 bin 610 TL muhammen bedelle satışa çıkacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.