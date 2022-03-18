18 Mar 2022 - 10:31- Gündem G: 18 Mar 2022 - 10:34

Çayırova Belediyesi kültür merkezinin bulunduğu alanda ihaleye çıkıyor

Çayırova Belediyesi, Çayırova Kültür Merkezi ve Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nin bulunduğu parseldeki dükkanlar için 9 milyon 627 bin 610 TL muhammen bedelle ihaleye çıkıyor. 

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Çayırova Belediyesi kültür merkezinin bulunduğu alanda ihaleye çıkıyor mask

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Çayırova Belediyesi tarafından yayınlanan ilan dikkat çekti. Söz konusu ilanda, Çayırova Akse Mahallesi’nde 5498 ada 7 numaralı parsel üzerinde bulunan alanda, bağımsız 9 bölümde yer alan dükkanların satışa çıkarıldığı duyuruldu. Net 1089 metrekare olan alanda söz konusu dükkanlar için muhammen bedel 9 milyon 627 bin 610 TL olarak belirlendi. Kapalı teklif usulü yapılacak ihale, 30 Mart 2022 tarihinde saat 14.00’de belediye encümen toplantı salonunda gerçekleştirilecek. 

KÜLTÜR MERKEZİNİN OLDUĞU YER 

Bir diğer yandan söz konusu parselde bulunan yapılar dikkat çekti. Çayırova Kültür Merkezi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, Çayırova Belediyesi Halk Kütüphanesi’nin olduğu alanda dükkanlar, 9 milyon 627 bin 610 TL muhammen bedelle satışa çıkacak. 

18 Mar 2022 - 10:31 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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