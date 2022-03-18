18 Mar 2022 - 10:37- Gündem G: 18 Mar 2022 - 10:38

Başiskele’deki 65 yıllık eski okul sosyal tesise dönüştürüldü

Zamanla yıpranan ve kullanılmaz hale gelen Başiskele Doğantepe Mahallesi’ndeki 65 yıllık okul, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal tesise dönüştürüldü.
Başiskele’deki 65 yıllık eski okul sosyal tesise dönüştürüldü mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki eski ve kullanılmayan okul binalarını yenileyerek, vatandaşların yararlanabileceği sosyal tesislere dönüştürüyor. Bu kapsamda, Başiskele Doğantepe Mahallesi’nde 1957 yılında yapılan atıl durumdaki eski okul binası yenilenerek, sosyal tesis olarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince; eski okul binası taşıyıcı sistem dışında binanın çatısı, tavan ve yer döşemeleri ile tuvalet, yer döşemeleri, kapı ve pencereleri tamamen yenilendi. İç ve dış cephe boyası tamamlanan tesise, çevre duvarı yapıldı, tel çit çekildi. 130 metrekaresi kapalı, toplam 890 metrekare alanda yapılan, çocuk oyun parkının da bulunduğu tesis modern bir görünüme kavuşturuldu. Çeşitli kültürel etkinliklerin düzenleneceği Doğantepe Mahalle Konağı’nda, kadınlar dikiş nakış başta olmak üzere çeşitli kurslar ve toplantılar düzenleyebilecek. Gençler de her türlü etkinliklerde bulunabilecek. Ayrıca; cemiyet, nişan ve kına gecesi gibi çeşitli etkinlikler de yapılabilecek.

18 Mar 2022 - 10:37 İHA Kocaeli- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.724.007 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gazeteci Demir Başkan Hürriyet’e kitabını hediye etti mask
Gazeteci Demir Başkan Hürriyet’e kitabını hediye etti
Kocaman’dan 18 Mart Çanakkale zaferi mesajı mask
Kocaman’dan 18 Mart Çanakkale zaferi mesajı
İzmit Belediyesi, ipekböcekçiliği projesini genişletiyor mask
İzmit Belediyesi, ipekböcekçiliği projesini genişletiyor
Sosyal Medya Ajansları kurumsal işletmeler tarafından popüler hale geldi! mask
Sosyal Medya Ajansları kurumsal işletmeler tarafından popüler hale geldi!
Sahne ışıkları İzmit’ten yükselecek! mask
Sahne ışıkları İzmit’ten yükselecek!
SHUDER, Dünya Sosyal Hizmet Günü’nde yemekte buluştu mask
SHUDER, Dünya Sosyal Hizmet Günü’nde yemekte buluştu
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL