İZAYDAŞ’ın 9 milyona araç kiraladığı şirketin ihalelere girmesi yasaklandı! 

İZAYDAŞ tarafından ‘iş makinesi kiralama temini işi’ ihalesi geçtiğimiz yıl Ekim ayında gerçekleştirildi. Söz konusu ihalenin yaklaşık maliyeti 11 milyon 203 bin 250 TL olarak duyurulurken 3 firma teklif verdi. En düşük teklif Mersinli firma Demirbey Yemekçilik Temizlik Bilgisayar Özel Sağlık Hizmetleri İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından 9 milyon 219 bin 900 TL olarak verilirken, ihaleyi de Mersinli firma kazanmış oldu.

FİRMANIN İHALELERE GİRMESİ YASAKLANDI

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında söz konusu şirketin 1 yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklama kararı yayınlandı. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na muhalefet nedeniyle yasaklanan firmanın ardından söz konusu ödemenin yapılıp yapılmadığı hakkında açıklama yapılmadı. Bir diğer yandan bugün saat 15.00’te İZAYDAŞ Genel Müdürlüğü’nde yapılacak ihalede bir önceki ihaleye göre şartlar değiştirildi.

İHALEDE SAAT VE MİKTAR DEĞİŞTİ

İlk yapılan ve iptal edilen ihalede 2 adet Paletli Dozer (5 bin 840 saat), 2 adet Paletli Ekskavatör (7 bin 300 saat), 2 adet Lastikli Loder (10 bin 950 saat), 1 adet Lastikli Kazıyıcı-Yükleyici (1825 saat) kiralama talep edilirken bugün yapılacak ihalede paletli dozer sayısı 3’e çıkarılacak 8 bin 760 saat, 1 adet Lastikli Kazıyıcı-Yükleyici için ise 2 bin 88 saat kiralama talep edildi.