Açı Koleji öğrencileri Kocaelisporlu futbolcularla buluştu 

İlimizin güzide eğitim kurumları arasında yer alan ve Derince İlçesi’nde yer alan Açı Koleji, Kocaelispor’un başarılı futbolcuları Benhur Keser, Yiğitali Bayrak’ı konuk etti. Yeşil siyahlı futbolcular öğrencilerin sorularını yanıtlarken, samimi itiraflarda da bulundu
ÖRNEK EVSAHİPLİĞİ
Derince’de yer alan Açı Koleji, Kocaelispor’un başarılı futbolcuları Benhur Keser, Yiğitali Bayrak’ı ağırladı. Okul Kurucusu Selami Yaman, Okul Müdürü Ahmet Kemal Saral, Genel Müdür Asaf Kastan, öğretmenler ve öğrencilerin ev sahipliğindeki panel bir birinden renkli görüntülere, bir o kadar da samimi itiraflara sahne oldu.
HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN KOŞUN
Beden Eğitimi Öğretmeni Tufan Karayel’in modaretörlüğündeki panel oldukça samimi bir ortamda geçerken futbolcular genel olarak öğrencilere “Hedeflerinizden vazgeçmeden hareket edip ve hayallerinizin peşinde koşun” ifadelerini kullandı. Gün sonunda okul kurmayları futbolculara plaket takdim etti ve son olarak Kocaelisporlu futbolcularla toplu halde fotoğraf çekildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.