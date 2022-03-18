Açı Koleji öğrencileri Kocaelisporlu futbolcularla buluştu 

İlimizin güzide eğitim kurumları arasında yer alan ve Derince İlçesi’nde yer alan Açı Koleji, Kocaelispor’un başarılı futbolcuları Benhur Keser, Yiğitali Bayrak’ı konuk etti. Yeşil siyahlı futbolcular öğrencilerin sorularını yanıtlarken, samimi itiraflarda da bulundu



ÖRNEK EVSAHİPLİĞİ

Derince’de yer alan Açı Koleji, Kocaelispor’un başarılı futbolcuları Benhur Keser, Yiğitali Bayrak’ı ağırladı. Okul Kurucusu Selami Yaman, Okul Müdürü Ahmet Kemal Saral, Genel Müdür Asaf Kastan, öğretmenler ve öğrencilerin ev sahipliğindeki panel bir birinden renkli görüntülere, bir o kadar da samimi itiraflara sahne oldu.



HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN KOŞUN

Beden Eğitimi Öğretmeni Tufan Karayel’in modaretörlüğündeki panel oldukça samimi bir ortamda geçerken futbolcular genel olarak öğrencilere “Hedeflerinizden vazgeçmeden hareket edip ve hayallerinizin peşinde koşun” ifadelerini kullandı. Gün sonunda okul kurmayları futbolculara plaket takdim etti ve son olarak Kocaelisporlu futbolcularla toplu halde fotoğraf çekildi.