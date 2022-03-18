Yiğitali Bayrak: Hiçbir zaman pes etmedim

Kocaelispor’un orta saha oyuncularından Yiğitali Bayrak, Açı Koleji’ndeki panelde özellikle dedesinin vefatının ardından zor günler geçirdiğini ve bu zorluklara göğüs gerdiğini ifade etti.

AÇIKÇASI TEMBEL BİR ÖĞRENCİYDİM

Okul yıllarını ve Kocaelispor’daki son durumunu anlatan Yiğitali şu şekilde konuştu: Gazi Anadolu Lisesi mezunuyum. İzmit’in en güzel liselerinden birisiydi. Burada bulunan Kemal müdürümüze de 9. sınıfta çok çektirdik açıkçası. Her gün antrenman olduğu için derslere pek ilgi göstermedim. Coğrafya ve beden derslerini severdim. Beden dersini de top oynuyoruz diye ihmal etmezdim. Tarih ile aram pek yoktu. Açıkçası tembeldim ama futbolum açısından Gazi Lisesi benim adıma çok iyi oldu.

GÖLCÜKSPOR’DA PROFESYONEL OLDUM

6. sınıfta 50. Yıl Ortaokulu ile Türkiye birincisi olduk. Kupayı Zidane vermişti, hatta Benhur ile de rakip olmuştuk. Bazı sebeplerden dolayı futbolu bıraktım, 18 yaşında yeniden başladım. Demirspor’dan Gölcükspor’a transfer oldum ve burada profesyonel oldum. İnanın o an içim içime sığmadı, hani derler ya kelebekler uçuştu diye. O şekil bir duygu yaşadım.

HİÇ BİR ZAMAN PES ETMEDİM

Belediye Derincespor’a döndüm ve eski adı Demirspor olan bu kulüpte profesyonel lige yükseldik. Kocaelispor’a gelmeyi çok istedim, Allah nasip etti. 14 hafta sahaya çıkamadım ama pes etmedim. Mali anlamda da zorluk yaşasam da tekrar formayı aldım. Bu sezon da buna benzer bir süreç geçiriyorum ve yine pes etmiyorum.

İNANILMAZ ÜZÜNTÜ YAŞADIM

Benim ile çok ilgilenen dedem Beşiktaş aşığıydı. Kötü oynadığımda kendisinden tokat yemişliğim bile vardır. 13 yaşımdayken dedem vefat etti. İnanılmaz bir üzüntü yaşadım ve futbolu bir süre bıraktım. Bunlar hayatın içinde olan şeyler, önemli olan zorluklara göğüs germektir. Hayalim İngiltere’de oynamak. Hangi takım olduğu fark etmez.