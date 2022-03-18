İlyas Kubilay Yavuz: “İlk imzam mutluluk vermedi”

Kocaelispor’un yetenekli orta saha oyuncusu İlyas Kubilay Yavuz, Kocaelispor taraftarından övgü ile bahsetti. Tırnakları ile kazıyarak engelleri aştığını ifade eden İlyas öte yandan çalışkan bir öğrenci olduğunu belirtti ve lise yıllarını özlediğini de sözlerine ekledi.

ÇALIŞKAN BİR ÖĞRENCİYDİM

Açı Koleji’ndeki panelde okul hayatı ile sözlerine başlayan İlyas Kubilay Yavuz şu ifadelere yer verdi: Beşiktaş Bingül Erdem Anadolu Lisesi’nde okudum. Okul takımı ile İstanbul şampiyonluklarım oldu. Benhur ve Yiğitali’ye göre derslerim daha iyiydi. Edebiyata ilgim vardı. Akıllı ve çalışkan bir öğrenciydim. İstanbul Aydın Üniversitesi Sanat Yönetmenliği Bölümünü kazandım. Futbolcu olacağıma inandım ve üniversite hayatımı noktaladım. Şu bir gerçek ki lise hayatımı özlüyorum.

TIRNAKLARIMLA KAZIDIM

Tarsus İdmanyurdu’nda gol kralı olduğum sezon zor geçmişti. Benim için toparlanma adına önemli sezondu ve Allah nasip etti, gol kralı oldum. Tırnaklarımla kazıyarak bu konuma ulaştım. Beşiktaş’ta oynarken Büyükçekmece Tepecik’te profesyonel oldum. İlk imzam bana çok büyük mutluluk vermedi.

HENRY HAYRANIYIM

Babam beni çok eleştirirdi, o baskıyı hissettim ama iyi ki hissetmişim. Çünkü zaman zaman bu tür baskılar oynadığınız kulüplerde size geliyor. Messi’yi idol olarak görüyorum. Henry hayranıyım ve ondan ötürü de 14’ü giyiyorum. Dortmund ve Liverpool’da oynamak hayalim. Şunu da ifade etmek isterim ki futbolculuktan başka da bir meslek yapamazdım.

İLK 5 DAKİKA SESSİZLİK İYİ OLUYOR

Kocaelispor’da her şey yolunda gidiyor. Yabancılarla aramız iyi. Bizde oynarken Cisse’nin huyu vardı. Antrenman öncesinde eline bal sürüyor ve elini yalıyordu. İlk gördüğümde çok şaşırmıştım. Mehmet hoca soyunma odasında ilk 5 dakika sessizlik istiyor. Yüksek nabız reaksiyon gösterebilir çünkü. Mehmet hocanın bu düşüncesi işe yarıyor, takımın daha sakin olmasını sağlıyor. Kocaelispor’daki taraftar gibi başka bir taraftar görmedim. Arkadaşlarım da aynısını söylüyor. 5 bin kişi rakip takımı tedirgin etmeye yetiyor.