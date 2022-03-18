Edirne’de Kocaelispor’un adını öğrendiler!

TBMM, Gençlik Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği “Mahallede Maç Var 23 Nisan Futbol Turnuvası” şampiyonasına katılan, Kocaelispor U-13 takımı futbolcularından oluşan Kocaeli Gençlik ve Spor Kulübü şehre şampiyon döndü. Finalde ev sahibi Edirne’yi kaleci Ahmet Eren ve Arda’nın golleri ile 2-0 mağlup eden ekibimiz göğsümüzü kabarttı.

ÖNCE KOCAELİ ŞAMPİYONU OLDULAR

Göksel Ali Argun ve Erhan Okur’un çalıştırdığı Kocaeli Gençlik ve Spor Kulübü ilk önce Kocaeli’deki 150 takımın katıldığı organizasyonda şampiyon oldu. Yeşil siyahlılar İzmit’teki maçlarda yarı finalde Gölcük Karadenizspor’u, finalde de Gebze Beşiktaş Futbol Okulu’nu mağlup etti ve adını Türkiye şampiyonasına yazdırdı. Geleceğin yıldızları burada da oldukça başarılı bir performans ortaya koydu.

FİNALDE İKİ GOL

Kocaelispor U-13 takımı futbolcularından oluşan Kocaeli Gençlik ve Spor Kulübü ilk gün Çanakkale’yi 3-1, ikinci gün de Sakarya’yı 2-1 yenerek finale kaldı. Finaldeki rakip ev sahibi Edirne’ydi. Kocaeli Gençlik her iki yarıda da bulduğu gollerle maçı 2-0 kazandı. Maçın kader adamlarından birisi, Kocaelispor U-19 Kaleci Antrenörü Rahmi Avcı’nın oğlu Ahmet Eren’di.

KALEJİ AHMET EREN DEGAJDAN GOL ATTI

Sakarya ile oynanan maçta Kocaeli takımının kalecisi Mehmet Akif kırmızı kart gördü ve final maçında Ahmet Eren kaleye geçti. Genç file bekçisi kullandığı degaj sonrası rüzgarın da etkisiyle topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda rüzgarı arkasına alan Edirne ekibinin aynı pozisyonda topu kez 2 direkten döndü.

BURSA’YA GİDİYORLAR

Son bölümlerde ise kullanılan korner sonrası Arda’nın golü ile skor 2-0 oldu ve maç da bu şekilde sona erdi. Edirne’den şampiyon olarak şehre dönen yeşil siyahlılar 27 Mart’ta Bursa’daki Türkiye yarı finallerinde boy gösterecek. Ekibimiz Bursa’dan da aynı başarı ile dönerse 22 Nisan’da Ankara’daki finallere kalmış olacak.

28 HAZİRAN İÇİN DE OYNUYORLAR

Organizasyonda 2009-2010-2011 doğumlu futbolcular halı sahada 20’şer dakikadan iki devre halinde oynuyor. 6 futbolcu ve 1 kalecili organizasyonun finali 23 Nisan Çocuk Bayramı’ndan 1 gün önce gerçekleşecek. Bu arada bu oyuncu grubunun önemli bir kısmı İzmit 28 Haziran İlk Öğretim Okulu adına forma giyiyor. 28 Haziran da Çanakkale’deki Okul Sporları Türkiye Şampiyonası ilk tur maçlarını birinci sırada tamamladı ve Türkiye yarı finallerine kaldı.