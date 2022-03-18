18 Mar 2022 - 16:41- Spor G: 18 Mar 2022 - 16:42

MHK açık ara şuur kaybı yaşıyor

Kocaelispor’un Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Ankara Eryaman Stadı’ndaki mücadeleyi 30 yaşındaki Adnan Deniz Kayatepe yönetec...
MHK açık ara şuur kaybı yaşıyor mask

Kocaelispor’un Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Ankara Eryaman Stadı’ndaki mücadeleyi 30 yaşındaki Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Bu skandal atamadaki detay şu. Balıkesir Bölgesi hakemi olan Kayatepe, Ankara Keçiören doğumlu. İyi niyetli ya da değil, memleketi Ankara olan bir hakemin 1. Lig’de yer alan bir Ankara takımının maçına atanması tam bir fiyasko olarak değerlendiriliyor!

GEÇEN SEZONKİ 1-2’LİK AMEM MAÇINI YÖNETMİŞTİ

Ankara Bölgesi! hakemi geride bıraktığımız sezon İzmit’te Amedspor’un 2-1 kazandığı Kocaelispor maçının da hakemiydi. Kariyerinde 1. Lig’de tek maça çıkan Kayatepe’nin yönettiği bu mücadelede İstanbulspor deplasmanda Altınordu’yu 5-0 mağlup etti. Kısa bir süre önce ülkenin önemli hakemleri ile ilgili Türk futbol tarihinin en akıl almaz kararını veren mevcut MHK’nin bu kafayla ömrünün uzun olmayacağına kesin gözü ile bakılıyor.

18 Mar 2022 - 16:41 - Spor

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