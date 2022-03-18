MHK açık ara şuur kaybı yaşıyor

Kocaelispor’un Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Ankara Eryaman Stadı’ndaki mücadeleyi 30 yaşındaki Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Bu skandal atamadaki detay şu. Balıkesir Bölgesi hakemi olan Kayatepe, Ankara Keçiören doğumlu. İyi niyetli ya da değil, memleketi Ankara olan bir hakemin 1. Lig’de yer alan bir Ankara takımının maçına atanması tam bir fiyasko olarak değerlendiriliyor!
GEÇEN SEZONKİ 1-2’LİK AMEM MAÇINI YÖNETMİŞTİ
Ankara Bölgesi! hakemi geride bıraktığımız sezon İzmit’te Amedspor’un 2-1 kazandığı Kocaelispor maçının da hakemiydi. Kariyerinde 1. Lig’de tek maça çıkan Kayatepe’nin yönettiği bu mücadelede İstanbulspor deplasmanda Altınordu’yu 5-0 mağlup etti. Kısa bir süre önce ülkenin önemli hakemleri ile ilgili Türk futbol tarihinin en akıl almaz kararını veren mevcut MHK’nin bu kafayla ömrünün uzun olmayacağına kesin gözü ile bakılıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.