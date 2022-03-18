Amatörler dikkat, değişiklik var, şu an için kar iptali yok ! 



Kar için herhangi bir maç ertelemesi açılanmadı. Bu arada bazı değişiklikler gerçekleşti. Bugün Çerkeşli Stadında saat 13’te oynanması gereken Dilovası Yıldızlar Spor-Tavşancıl Spor U-18 lig müsabakası, saat 14’te Hereke Stadında oynanacak. Yine bugün Çerkeşli Stadında saat 15.30’da oynanması gereken Çerkeşli Spor-Genç Kale Spor U-16 lig müsabakası, aynı saatte Salih Gün (Tavşancıl) Stadında oynanacak. Yarın ise Çerkeşli Stadında saat 14’te oynanması gereken Dilovası Yıldızlar Spor- Çayırova Şekerpınar G.B Spor U-16 lig müsabakası, aynı gün saat 15’te Salih Gün (Tavşancıl) Stadında oynanacak.