18 Mar 2022 - 16:44- Spor G: 18 Mar 2022 - 16:46

Amatörler dikkat, değişiklik var, şu an için kar iptali yok ! 

  Kar için herhangi bir maç ertelemesi açılanmadı. Bu arada bazı değişiklikler gerçekleşti. Bugün Çerkeşli Stadında saat 13’te oynanması gereken Dilo...

 
Kar için herhangi bir maç ertelemesi açılanmadı. Bu arada bazı değişiklikler gerçekleşti. Bugün Çerkeşli Stadında saat 13’te oynanması gereken Dilovası Yıldızlar Spor-Tavşancıl Spor U-18 lig müsabakası, saat 14’te Hereke Stadında oynanacak. Yine bugün Çerkeşli Stadında saat 15.30’da oynanması gereken Çerkeşli Spor-Genç Kale Spor U-16 lig müsabakası, aynı saatte Salih Gün (Tavşancıl) Stadında oynanacak. Yarın ise Çerkeşli Stadında saat 14’te oynanması gereken Dilovası Yıldızlar Spor- Çayırova Şekerpınar G.B Spor U-16 lig müsabakası, aynı gün saat 15’te Salih Gün (Tavşancıl) Stadında oynanacak. 

18 Mar 2022 - 16:44 - Spor

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