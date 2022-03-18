Yolun sonu süper olsun   

Kar nedeniyle bir hafta ertelenen Gençler Birliği deplasman maçı için bu sabah yeniden yola çıkacak Kocaelispor, yine karlı bir güne uyandı, yarınki maç öncesi henüz bir erteleme söz konusu olmadı, hedef galibiyetleri seriye bağlamak ve Play-Off’tan da olsa Süper Lig’e yükselmek olacak



KÖRFEZ YİNE YOLLARDA

Kocaelispor, yarın deplasmanda Gençler Birliği maçı için bugün 10.00’da Körfez Brunga Tesisleri’nden karayolu ile Ankara'ya hareket edecek ve Wyndham Ankara Oteli’ne yerleşecek. Yeşil Siyahlılar Gençler Birliği sahasında saat 17.00’de ter antrenmanı yaptıktan sonra, maç saatini bekleyecek. Yarın saat 19.00’da başlayacak olan maçın ardından kafile yine karayolu ile İzmit’e dönecek. Yolların karla kaplı olacağı tahmini, endişe yaratıyor.



2022 DEPLASMANDA SÜRÜYOR

Yeni yıla ve sezonun ikinci yarısına bol deplasmanla başlayan Kocaelispor, Ümraniye ile İstanbul’da oynadıktan sonra içeride Ankaragücü, deplasmanda Samsun, içeride Bolu maçlarına çıktı. Bu maçlarda adeta darbe üstüne darbe yeri. Sonra korkulu üç deplasman art arda geldi. Ancak Mehmet Altıparmak ile Balıkesir deplasmanında kazanan 7 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Balıkesir deplasmanında son saniyede penaltı engelleyen ve 3 puanı kurtaran takım, Tuzla ve İstanbulspor deplasmanlarında yine son saniyelerde, bu kez galip gelecekken beraberliğe razı oldu.



KEÇİÖRENGÜCÜ’NÜ SON ANDA YENDİ

Uzun bir aradan sonra ilk kez 15 gün önce Keçiörengücü takımını konuk eden Kocaelispor, son anda 1-0 kazandı. Geçen hafta kar nedeniyle ertelenen Gençler Birliği maçı sonrasında yarın bu maçı oynayacak ekip, yine kar engeline takılabilir. Yeşil Siyahlılar bu maçı oynadıktan sonra, Denizli ile içeride, Bursa ile deplasmanda, bandırma ile içeride, adeta final niteliğindeki maçlara çıkacak.