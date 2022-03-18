Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Avrupa Güreş Şampiyonasında 3'üncü olan Gölcüklü milli güreşçi Abdulvasi Balta ile bir araya geldi. Bulgaristan'da yapılan U23 Serbest Stil Erkekler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3'üncü olan Gölcüklü milli güreşçi Abdulvasi Balta, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in makamına konuk oldu. 79 kiloda Avrupa 3'üncüsü olan Balta, ziyarette Başkan Sezer’e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Balta’nın kazandığı başarıyla Gölcük’ün gururu olduğunu söyleyen Sezer, "Göğsümüzü Dünya ve Avrupa şampiyonalarında kazandığı madalyalarla kabartan Abdulvasi kardeşimi ve yetişmesinde emeği geçen herkesi gönülden tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.
18 Mar 2022 - 16:49- Spor Güncelleme: 18 Mar 2022 - 16:51
Milli güreşçiden Sezer'e ziyaret
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Avrupa Güreş Şampiyonasında 3'üncü olan Gölcüklü milli güreşçi Abdulvasi Balta ile bir araya geldi. Bulgar...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.