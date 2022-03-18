18 Mar 2022 - 16:53- Spor G: 18 Mar 2022 - 16:54

Gel bakalım Horoz!

Kocaelispor Elit U-19 takımı pazar günü Denizlispor’u konuk edecek. Vinsan Tesisleri’ndeki maç saat 12.00’de başlayacak. Önemli eksiklikleri olmasına...

Erdem ÖVÜÇ
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Kocaelispor Elit U-19 takımı pazar günü Denizlispor’u konuk edecek. Vinsan Tesisleri’ndeki maç saat 12.00’de başlayacak. Önemli eksiklikleri olmasına rağmen oyun disiplininden taviz vermeden iyi işlere imza atan yeşil siyahlılar renktaşını mağlup edip ilk 3 yolunda kritik bir galibiyete daha imza atmak istiyor. Kocaelispor bu sezon oynadığı 20 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi sonrası 33 puanla yedinci sırada yer alıyor. Denizli ekibi ise 21 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik, 5 yenilgi sonrası topladığı 36 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

18 Mar 2022 - 16:53 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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