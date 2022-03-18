Kocaelispor Elit U-19 takımı pazar günü Denizlispor’u konuk edecek. Vinsan Tesisleri’ndeki maç saat 12.00’de başlayacak. Önemli eksiklikleri olmasına rağmen oyun disiplininden taviz vermeden iyi işlere imza atan yeşil siyahlılar renktaşını mağlup edip ilk 3 yolunda kritik bir galibiyete daha imza atmak istiyor. Kocaelispor bu sezon oynadığı 20 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi sonrası 33 puanla yedinci sırada yer alıyor. Denizli ekibi ise 21 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik, 5 yenilgi sonrası topladığı 36 puanla dördüncü sırada bulunuyor.
18 Mar 2022 - 16:53- Spor Güncelleme: 18 Mar 2022 - 16:54
Gel bakalım Horoz!
Kocaelispor Elit U-19 takımı pazar günü Denizlispor’u konuk edecek. Vinsan Tesisleri’ndeki maç saat 12.00’de başlayacak. Önemli eksiklikleri olmasına...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.