Gel bakalım Horoz!

Kocaelispor Elit U-19 takımı pazar günü Denizlispor’u konuk edecek. Vinsan Tesisleri’ndeki maç saat 12.00’de başlayacak. Önemli eksiklikleri olmasına rağmen oyun disiplininden taviz vermeden iyi işlere imza atan yeşil siyahlılar renktaşını mağlup edip ilk 3 yolunda kritik bir galibiyete daha imza atmak istiyor. Kocaelispor bu sezon oynadığı 20 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi sonrası 33 puanla yedinci sırada yer alıyor. Denizli ekibi ise 21 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik, 5 yenilgi sonrası topladığı 36 puanla dördüncü sırada bulunuyor.