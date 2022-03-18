Hürriyet küresel zirvede örnek projeleri anlattı

Günümüzün büyük önceliği olan “sürdürülebilirlik” konusu küresel ölçekte tartışıldığı Sürdürülebilir Kentler Zirvesi Kadıköy Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, ICLEI Avrupa Bölge Direktörü Wolfgang Teubner, CHP’nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir BB Başkanı Tunç Soyer ve hem yurt dışı hem yurt içinden birçok belediye başkanının da yer aldığı programa katıldı.

“KIYMETLİ BİR TOPLANTI”

Sürdürülebilir Kentler Zirvesi’nde gerçekleştirilen Başkanlar Paneli’nde konuşan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet konuşmasında şu ifadeleri kullandı; “Toplantıya ev sahipliği yapan Kadıköy Belediye Başkanımıza ve bu toplantının düzenlenmesine katkı sunan çok kıymetli belediye başkanlarımıza ve kuruluşlarımızın değerli temsilcilerine, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Kıymetli bir toplantı.

“BÜYÜK BİR İLÇE BELEDİYESİYİZ”

Bizim de hem yerel ölçekte biz ilçe belediyesiyiz. Büyükşehirlerin yanında bizler ufak ufak işler yapıyoruz ama kendi alanımızda olabildiğince etkin işler yapmaya gayret ediyoruz. Kocaeli Türkiye’de sanayi başkenti olarak anılan bir kent. 2 milyonluk nüfusa sahip ve yoğun sanayisi olan bir kent. Benim belediye başkanı olduğum İzmit en merkezi ve en büyük ilçelerinden bir tanesi ve kalbi. Kalp olmasının nedeni de bütün günlük nüfusun genel ihtiyaçlarını orada görüyor olması ve bundan dolayı da yoğunluğu büyük bir ilçe belediyesiyiz.

“1 MİLYON GÜNLÜK KULLANICIYA HİTAP EDİYORUZ”

Resmi olarak 367 bin nüfusumuz var ama merkez için ne yazık ki günlük nüfusumuz 1 milyonu buluyor. Dolayısıyla 1 milyon günlük kullanıcıya hizmet ediyoruz. Kıt kaynaklarla çok ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz. Biz ICLEI’nin son üyesiyiz. 2021 Kasım ayından bu yana ICLEI ile birlikte stratejik ortaklığımızı sürdürüyoruz. Bundan mutluyuz bu bize hem yeni ufuklar açtı, yeni uygulama alanları yeni farkındalıklar kattı.

“DEKLARASYONDAN FAYDALANDIK”

Örneğin, yaptığımız kreşin bahçesinde çocuklara permakültür eğitim alanı yaparken burada imzaladığımız deklarasyondaki konulardan faydalanıyoruz ve bizim her işteki uygulamalarımıza yansıyor. Açtığımız Kadın Girişimciler Merkezi’nde çocuklara vereceğimiz ekoloji derslerinde yine bu ICLEI ile imzaladığımız deklarasyondan faydalandık. Bunun yanı sıra bu konuda ulusal ve uluslararası belediyelerden de çok sayıda katkı aldığımızı belirtmek istiyorum.

“FİNANS KURULUŞLARINA ÇAĞRI”

Kocaeli Sanayi Odası’nın verilerine göre Şubat ayında Kocaeli’de ihracat 20 milyar 3 milyon Dolar olarak gerçekleşti. Dolayısıyla nasıl yoğun üretim yapan bir sanayi kenti olduğunu verilerle belirtmek istedim. Kocaeli’nin sanayi şehri olması ve yoğun bir nüfusa sahip olması nedeniyle de büyük miktarlarda atık üreten, kentsel ve endüstriyel kümelerden bir tanesi. Biz bu anlamda elimizden geldiği kadar kendi uygulamalarımızda karbon ayak izini azaltmak, kentin yeşil döngüsüne katkı sunmak anlamında çok çabalıyoruz. Ciddi işler yapmaya çalışıyoruz çünkü kent merkezi olduğumuz için omuzlarımızdaki yük çok fazla, kaynaklarımız az. Uluslararası Finans Kuruluşları biraz bizi de sevin lütfen bizimle de işbirliği yapınız. İlçe belediyeleri olarak çalışmalarımızda katkı almayı çok isteriz.

“BÜYÜK KATKI SUNUYORUZ”

İzmit Belediyesi olarak atık miktarını olabildiğince azaltmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çöp toplama hizmeti çok ciddi bir maliyet. Bunu azaltmak ve doğaya katkı sunmak anlamında geri dönüşüm ve sıfır atık uygulamalarını çok önemsiyoruz. Belediyemizde ve tüm hizmet alanlarımızda çöp kutularını kaldırdık. Tamamen geri dönüşüm kutuları üzerinden bu atıkları topluyoruz. Çöpün geri kazandırılması anlamında kendi ölçeğimizde büyük bir katkı sunuyoruz.

GERİ DÖNÜŞÜM KAMPANYASI

Böylece çöp toplamak için kullandığımız kaynağında ciddi ölçekte azaldığını gördük. 5 milyon kilogram civarında geri dönüştürülebilir atık topladık. Daha iyi kaynaklarımız olsa çok daha fazlasını yapabilecek durumdayız. Firmalardan, okullardan başlattığımız kampanyalarla elektronik atıklardan tutun da gıda atıklarına kadar çok ciddi dönüşüme kazandırma çalışmaları yürütüyoruz.

İZMİTLİLERE TEŞEKKÜR

Aynı zamanda hem Google Play’dan hem de Apple Store’dan indirilebilen İzmit Çınar Atık Uygulaması oluşturduk. Uygulamada bir geri dönüşüm noktası haritası var. ICLEI’nin örnek çalışmalar arasında gösterdiği bir çalışma oldu bu çalışma. Bunu gururla söylüyoruz. Bu projelere kenti katabilmek, insanları katabilmek ve vatandaşın aidiyet duygusuyla katkı vermesi çok önemli. Uygulamada size en yakın geri dönüşüm noktası bulunuyor. Uygulamamız aktif bir şekilde kullanılıyor. İzmit halkı bu konuda duyarlı. Bu anlamda İzmit halkına teşekkür ediyorum. İzmitli vatandaşlarımız sisteme çok hızlı entegre oldu ve bu sayede topladığımız atık miktarı iki kat arttı.

“GERİ DÖNÜŞÜM NOKTALARININ SAYISI ARTACAK”

Bizim sorumluluk alanımız 400 kilometrekare. 50’si köy olmak üzere 102 mahallemiz var. Aslında sanayi kenti diye geçer ama kırsalı da güçlü bir kentiz. 400 kilometrekarelik alanda geri dönüşüm noktalarını çok daha fazla arttırmaya çalışıyoruz. Diğer kentlerle de dayanışma göstermeye çalışıyoruz. Bunların doğaya geri dönüşüm olarak kazandırılması için çabalarımız sürüyor. Yakın zamanda orman yangınlarıyla boğuşan Milas’a zeytin fidanları diktik. Bu konuda hassasiyetimiz var.

ÇOCUK ÖDÜL MARKET PROJESİ

Farkındalık oluşturmaya da gayret ediyoruz. Birçok belediyenin yaptığı gibi mobil atık getirme merkezlerimiz var. Çocukları bu konuda eğitebilirsek, farkındalık yaratmamız daha kolay olacaktır. Çocuk Ödül Market adı altında bir çalışma başlattık. Şu anda 4 noktada bu çalışmayı hayata geçirdik. Çocukların evde atıkları toplaması ve o atıkları geri dönüşüm merkezine getirmesini amaçladık. Çocuklara da getirdikleri atıklar karşılığında teşvik edici ödüller veriyoruz. Bu sayede de çocukların katkısıyla birlikte 4 aktif noktamız olmasına rağmen 12 bin kilogram atık toplayarak geri dönüşüme katkı sunduk. Bunu 102 mahalleye yaydığımızda ciddi bir veriye ulaşacağız.

KOMPOS ÜRETİM ALANLARI

Kompost tesislerimiz yok ama bizim kendi küçük alanlarımızda kompost alanları yapmaya çalışıyoruz. İlgili müdürlüklerimiz dal – budak atıklarından tutun da Pazar atıklarına kadar çok ciddi bir atık topluyorlar. Bunların da mutlaka çöp olarak değil doğaya dönüştürülerek kazandırılması gerekiyor. Biz de açık alanlar oluşturduk ve ciddi bir kompost üretimimiz var. Hatta yakın zamanda kompost üzerinden istiridye mantarı üretiyoruz. Bir yandan gıda üretiyoruz bir yandan da geri dönüştürüyoruz. Şu andaki uygulamamız daha çok pilot uygulama ama zamanla bununla ilgilenen insanlara da teşvik edici bir program uygulamaya gayret ediyoruz.

“SAĞLIKLI GIDA ÜRETİMİ”

Sağlıklı gıda üretimini önemsiyoruz. Kentimizde yoğun bir buğday üretimi vardı. Bilinçsiz tarım nedeniyle zaman zaman topraklarımız ölüyor. Bizde bu konuda buğday çalışması yaptık. 4 ayrı buğday çeşidini ektik. En verimli gördüğümüz cinsi belirledik. Şimdi 448 çiftçimize çok ciddi bir alanda ekim yaptırdık, gübre desteği verdik. Çiftçilerimize İstanbul Büyükşehir Belediyemizin hibe ettiği fideleri dağıttık. Vatandaşımız doğal tarımla, doğal gıdaya ulaşabilsin diye bu çalışmayı hayata geçirdik.

“ÇİFTÇİLERE DESTEK VERİYORUZ”

Salep, Aronya, dut bahçeleri, ipek böcekçiliği, siyez buğdayı gibi alternatif bitkileri de çok önemsiyoruz ve bu ürünleri üretmeye başladık. Sadece bizim üretmemiz yetmez. Biz belediyeyiz pilot uygulama yapıyoruz. Bunları ekmek isteyen, uygulama hakkında bilgi almak isteyen çiftçilere de destek vermeye çalışıyoruz.

KÜÇÜK UYGULAMALARLA BÜYÜK FARKINDALIKLAR

Avrupa Döngüsel Şehirler Deklarasyonuna Türkiye’de ilk imza atan belediyeyiz. Bu çerçevede de 2021 yılının Aralık ayı haber bülteninde ‘İzmit Döngüselliği Güçlendirmek İçin Permakültürü Kullanıyor’ başlığı altında bir sosyal tesis projemize yer vermişlerdi. Tesis demek sadece bir yapı demek değil. Her alanda küçük uygulamalarla büyük farkındalıklar yaratabilirsiniz. Büyükşehirler gibi büyük kaynaklarımız yok ama küçük alanlarda oluşturabileceğimiz büyük farkındalıklar olabilir.

PERMAKÜLTÜR UYGULAMALARI

Sosyal tesisimizde bitki, hayvan ve insanı bir araya getiren, kendi kendine yeten bir üretim yapısını mümkün olan en küçük alanda oluşturmak için sürükleyici olmaya çalıştığımız permakültür çalışmamız var. Bu permakültürün içerisinde yağmur suyu toplamasından gri su arıtmasına tıbbi aromatik kuşak, yükseltilmiş bahçeler, yenebilir peyzaj ve kompost üretim alanları gibi alanlar ve yaşam bahçesi adı verdiğimiz alanlarımızda da çocuklar için permakültürle ilgili eğitim alanları oluşturuyoruz. Permakültürü önemsiyoruz.

“DÖNGÜSEL EKONOMİYE ÖNEM VERİYORUZ”

Bu kapsamda iki çalışma başlattık. Orman Okulu ve Doğa Eğitim kampüsü. Çocuklara bu konuda farkındalık aşılamak, çevreye duyarlı çalışmalara katkı sunmalarını sağlamak ve doğa eğitimlerini vermek gibi bir amacımız var. Bir diğer çalışmamız da İzmit Çarşısı adı altında döngüsel ekonomiyi ve yerel üretimi destekleyen bir ekonomik model oluşturduk.

İZMİT ÇARŞINI ANLATTI

Pandemiyle birlikte evinden üretim yapan insanları desteklemek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini de destekleyen bir uygulamamız var. İçerisinde bulunan 160 üreticinin 135’inin kadın olduğu doğal ürün üreten üreticilerin kendi ekonomilerine katkı sunduğu ‘goodfortrust ile güven’ ismi verilen sistemle işbirliği yaptığımız çarşı kurduk. Çarşımızın 1. Yılını kutladık. Bu uygulama da çok iyi gidiyor ve bu sayede de farkındalık yaratmayı başardık.”

HEDEFLER KONUŞULDU

Başkan Hürriyet program kapsamında yapıl Başkanlar Panelinde konuşmacılardan birisi oldu. Başkanlar Paneli oturumunda çeşitli kentlerin karşılaştığı zorluklar, sürdürülebilirlik stratejileri ve iyi uygulamaları tartışıldı, sürdürülebilirlik konusunda kabul edilen hedeflerin nasıl hayata geçirilebileceği ele alındı.

BAŞKANLAR PANELİ YAPILDI

Küresel Savunuculuk Direktörü, ICLEI Dünya Sekretaryası Yunus Arikan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen Başkanlar Panelinde İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in dışında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Mannheim Belediye Başkanı Peter Kurz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik de yer aldı.