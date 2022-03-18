Diyanet şaşırtmadı! Hutbede ‘Atatürk’ yine yok

Diyanet İşleri Başkanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla hazırladığı Cuma Hutbesi’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri, Çanakkale Zaferi’nin eşsiz komutanı Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmadı. Atatürk’ün emriyle kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı, 29 Ekim 2021’de Cumhuriyet’in 98. Yıldönümü anmasında da hutbe okumuş, ancak Atatürk’ün adını yine anmamıştı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, resmi sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımla Mustafa Kemal Atatürk’ü andı. Erbaş, paylaşımında “Atatürk” demedi. Kocaeli’de siyasi partilerin il başkanları ve ADD Şube Başkanı, Diyanet İşleri Başkanlığının tutumuna tepki gösterdi.

“ATATÜRK’ÜN KIYMETİNİ DÜNYA ANLAMIŞ”

CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü yok saymak, Çanakkale Zaferi ile ilgili de yok saymak doğru değil. Bu ayrıştırmayı yapmak hiç doğru değil. Dünyanın sayıp kabul ettiği bir lideri yok sayamazsınız. Atatürk’ün kıymetini dünya anlamış ama bazıları anlamamış. Yazık. Çok yazık” dedi.

“FİKİRLERİNİ ASLA SİLEMEZ”

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Memleket artık öyle bir noktaya geldi ki; Bir bakanın iş adamlarına konuşması genel fotoğrafı ortaya koyuyor. ‘Gerekirse bürokrasiyi yok sayarız, biz ne dersek o olur. Sayın Cumhurbaşkanımız ne derse o olur diyor. Atatürk’ü yok saymak demek milletin kendisini inkar etmek demektir. Fakat bunların bahsetmemesi, Atatürk’ün ufkunu ve fikirlerini asla silmez. Atatürk’ü yok saymaları bizim gönlümüzde daha da büyütüyor. Yanlış yapıyorlar” dedi.

“KALBİMİZDE DE DUAMIZDA DA VARDIR”

MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, “Atatürk bizim, hepimizin ortak değeridir. Bu ülkenin kurucusudur. Bizim de kıymetlimizdir. Çanakkale Zaferi’nin de eşsiz komutanıdır. Özel bir konuda bir şey diyemeyiz. Diyanet’in hutbeleri önceden belirleniyor. Bizim tüm vatandaşların kalbinde de, dualarında da Atatürk sonuna kadar var. Bu konuda sıkıntımız yok. İlk başbuğumuz olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Minnetle anıyorum” dedi.

“İLK İŞLERİ ATATÜRK POSTERİ ASMAK OLMUŞTU”

DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, “Tabi ki şaşırtmadı. Diyanetin bu pervasız tutumunu artık kınamıyorum. AKP'nin kendi eli ile büyüttüğü FETÖ, hain darbe girişiminde bulunduğu zaman ilk yaptıkları, il binalarına Atatürk posterleri asmak oldu. Ancak nasıl Firavun, son nefesinde iman etti fakat kabul görmedi ise bunların göstermelik astığı posterin çaresizlik sonucu olduğu da bugün ortaya çıktı. Fatih Sultan Mehmet Han'dan sonra ikinci defa İstanbul'u fetheden, Kurtuluş Savaşı Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk sayesinde bugün Anadolu topraklarında bağımsız bir şekilde Türkçe konuşuyoruz” dedi.

“HIYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI”

Zafer Partisi İl Başkanı Vedat Çalık, Diyanet’in Atatürk tutumuna tepki gösterdi. “Hıyanet İşleri Başkanlığı bu Cuma da bizleri şaşırmadı” diyen Çalık, “Fazla söze gerek yok. Yine şaşırtmadı bizleri. Zaten bizler de kendilerinden ruhumuzu manen resetleyecek hutbe de bekleyecek kadar saf değiliz. Maalesef bütün kurumlarımız Hıyanet İşleri Başkanlığı ile aynileşmiş durumda. Zafere giden yolda zafere inananlar ile saflarımızı sıklaştıracağız” dedi.

“BUNLAR SON ÇIRPINIŞLARI”

Memleket Partisi İl Başkanı Murat Erinç, “Diyanet’in bu tavrı bizi şaşırtmadı. Tersini yapsa şaşardık. Diyanet İşleri Başkanlığı mevcut iktidarın bir ofisi gibi davranıyor. Bu yapının kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Kendi kurucularına karşı ihanet içindeler. Artık gayet doğal karşılıyoruz bu tutumlarını. Bunlar artık onların son çırpınışları. Bu coğrafyadan Mustafa Kemal’in adını 7 düvel silememiş. 3-5 tane bizim dilimiz demeye varmıyor kendilerine din görevlisi diyorlar. Atatürk’ü bitirebilecek insanlar değiller” dedi.

“İNGİLİZ ASKERLERİNDEN NE FARKI VAR?”

18 Mart Çanakkale Zaferi nedeni ile Çanakkale’de olduklarını ifade eden ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, “ADD olarak 3 otobüs Kocaeli’den Çanakkale’ye geldik. Yaklaşık 200’e yakın genç ile o günleri yad edip dualar ediyoruz. Biz buraları gezerken Atatürk’ün inanılmaz askeri dehasını görüyoruz. Burada şehit olan atalarımızın kahramanlıklarını görüyoruz. Atatürk olmadan imkansız olacak bir zaferde Atatürk’ü anmamalarını anlamakta zorluk çekiyoruz. Bunların denize döktüğümüz Anzak askerlerinden, Yunan Askerlerinden, İngiliz askerlerinden ne farkı var? Bu Atatürk’ün kurduğu Diyanet olamaz” dedi