18 Mar 2022 - 17:03- Gündem G: 18 Mar 2022 - 17:05

Vali Yavuz Kocaelilileri saat verip uyardı

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kocaelililere kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu

Vali Yavuz Kocaelilileri saat verip uyardı mask

Vali Yavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Meteorolojik verilere göre bugün Kocaeli’de saat 18.00'den itibaren cumartesi gününü de kapsayan kuvvetli kar yağışı beklendiğinden trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması ve toplu taşıma araçlarının kullanımını tavsiye ediyorum."
# kar

18 Mar 2022 - 17:03 - Gündem

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