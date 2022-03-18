18 Mar 2022 - 17:23- Siyaset G: 18 Mar 2022 - 17:26

İyi Parti Körfez İlçe Başkanı istifa etti

İyi Parti’de bir ilçe başkanı istifası daha yaşandı. İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İlçe Başkanı Cahit Sürüm’ün istifasını aldı

İyi Parti Körfez İlçe Başkanı istifa etti mask

İyi Parti’de beşinci ilçe başkanı istifası. Kandıra, Çayırova, Darıca ve Başiskele’nin ardından Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm de görevinden ayrıldı. Ancak Başiskele İlçe Teşkilatında diğerlerinin aksi bir durum yaşandı. İlçe Başkanı Ayşe Rüzgar, istifa ettikten sonra yeniden ilçe başkanı olarak atanmıştı. EN Kocaeli’ye yaptığı ziyarette konuşan İyi Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm’ün görevinden ayrıldığını açıkladı.

AFFINI İSTEDİ

İyi Parti Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm görevinden istifa etti. EN Kocaeli’ye beşinci yıl sebebiyle yaptığı ziyarette konuşan İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İlçe Başkanı Cahit Sürüm’ün iki yıldır eşinin sağlık sorunları sebebiyle görevinden affını istediğini söyledi.

18 Mar 2022 - 17:23 - Siyaset

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