Çiçek: Karalama yarışına döndü!

İzmit Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi’nin genel kurulu ve seçimleri Sanayi Sitesi’nde bulunan toplantı salonunda gerçekleştirildi. 23 yıldır başkanlık görevinde bulunan Muzaffer Gürfidan ve geçen dönemde de aday olan ancak kaybeden Kemal Çiçek’in yarıştığı, 1106 üyeden 860’ının oy kullanma hakkının bulunduğu seçimler, genel kurulun ardından gerçekleştirildi. Üyelerin yoğun ilgi göstermesi sonucu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanırken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından genel kurul başladı. Genel kurulun Divan Başkanlığı’na Kandıra GİOSB Başkanı Mehmet Başol, Divan Üyeliklerini ise Ercan Kandemir, Mehmet Yıldızhan ve Tunç Tuncaboylu yaptı.

“KARALAMA YARIŞINA DÖNDÜ”

Aday Kemal Çiçek, “Ekibimle birçok üyeye ulaştık. 20 yıldır teknik analizini yaptık. Sanayide yeni ekibin iyi geleceği düşünceleri ortaya çıktı. Amacımız sanayimizin modelleşmesi, uzun yıllar İzmit halkına sunmaktadır. Bizim bu centilmen duruşumuz, mevcut yönetim tarafından aslı astarı olmayan hikayelerle karalama yarışına dönmüştür. Atılan iftiralar tamamen koltuk kaybetme korkusundan yaşanmaktadır. Daha güçlü sanayimizi kazandıracak projelerle karşınıza çıktım. 1983’ten beri faaliyet gösteren mevcut yönetim, sanayiyi satacaklarmış diye haber yaptırıyorlar. Koltuk kaybetme hırsı, asılsız iftiraları yalanlaması için mevcut yönetimi çok bekledik. Halen hırslarına yenik düşüp hata yapmaya devam etmektedirler” dedi.

“GÜVENCENİZ NEREDEN GELİYOR?”

“Son sekiz yılda devamlı zarar eden bir sanayi sitesi” diyen Çiçek, “Sanayi sitemizin gelirlerinin arttırıp, kar eden bir sanayi sitesine dönüştüreceğiz. Üye aidatlarını kaldırarak başkanlık yapacağız. Çalışan, gezen, gören bir yönetim olacağız. Site yönetimleri babadan oğula devredilemez. Seçim zamanı haricinde mevcut yönetim hangi üyeyi aradı? Hangi fikri dinlediniz? İzmit Belediyesi’nden 75 bin lira gibi yüklü bir ceza yemeye bir arkadaşı mahkum ettiniz. Sırtınızı dayadığınız güvencenizden mi geliyor? Son sekiz yılda devamlı zarar eden bir sanayi sitesi. 1 milyon 880 bin lira zarar ettiklerini görebilirsiniz. Maalesef, sitenin kar etmesine rağmen kasamızda 5 kuruş paramız yok. Bunlardan dolayı bol miktarda kredi çekiyor ve borçlanıyoruz. Bizim en büyük gelirlerimizden birisi reklamdı. Reklam gelirleri bir akü firmasına verildi. En büyük sıkıntımız otopark, altyapı vs. yönetime gelirsek buraya otopark yapacağız. Başkanımız buraya otopark olmaz diyor, gazetelere üyeler isterse yaparız diyor. Otopark parasını başkan üyeden çıkarmak istiyor; biz sanayinin gelirleriyle yapmak istiyoruz” ifadelerinde bulundu.