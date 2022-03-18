18 Mar 2022 - 18:48- Gündem G: 18 Mar 2022 - 19:01

Kurslara 1 gün ara!

Kocaeli Valiliği kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelindeki destekleme ve kursların bir gün süreyle faaliyetlerine ara vereceğini duyurdu

Kurslara 1 gün ara! mask

Kocaeli Valiliği kentte bu akşam saatlerinden itibaren başlayacak ve Cumartesi günü de etkisini  sürdürecek yoğun  kar yağışı nedeniyle  halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarının yarın faaliyetlerine ara vereceğini duyurdu.

BİR GÜN ARA

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Meteoroloji verilerine göre bu akşam saat: 18.00 itibariyle başlayarak yarın 19.03.2022 Cumartesi günü etkisini devam ettirecek olan yer yer kuvvetli kar yağışları nedeniyle; İlimiz dahilindeki halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına 19.03.2022 Cumartesi günü bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir."

18 Mar 2022 - 18:48 - Gündem

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