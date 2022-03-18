Kurslara 1 gün ara!

Kocaeli Valiliği kentte bu akşam saatlerinden itibaren başlayacak ve Cumartesi günü de etkisini sürdürecek yoğun kar yağışı nedeniyle halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarının yarın faaliyetlerine ara vereceğini duyurdu.
BİR GÜN ARA
Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Meteoroloji verilerine göre bu akşam saat: 18.00 itibariyle başlayarak yarın 19.03.2022 Cumartesi günü etkisini devam ettirecek olan yer yer kuvvetli kar yağışları nedeniyle; İlimiz dahilindeki halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına 19.03.2022 Cumartesi günü bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.