18 Mar 2022 - 18:49- Gündem G: 18 Mar 2022 - 18:51

Sanayi Sitesi Kooperatifi genel kurulunda denetim kurulu üyesi istifa etti!

İzmit Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi’nin genel kurulunda denetim kurulu üyesi Hayati Temügen görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Sanayi Sitesi Kooperatifi genel kurulunda denetim kurulu üyesi istifa etti! mask

İzmit Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi’nin genel kurulu ve seçimleri Sanayi Sitesi’nde bulunan toplantı salonunda gerçekleştirildi. 23 yıldır başkanlık görevinde bulunan Muzaffer Gürfidan ve geçen dönemde de aday olan ancak kaybeden Kemal Çiçek’in yarıştığı, 1106 üyeden 860’ının oy kullanma hakkının bulunduğu seçimler, genel kurulun ardından gerçekleştirildi. Üyelerin yoğun ilgi göstermesi sonucu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanırken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından genel kurul başladı. Genel kurulun Divan Başkanlığı’na Kandıra GİOSB Başkanı Mehmet Başol, Divan Üyeliklerini ise Ercan Kandemir, Mehmet Yıldızhan ve Tunç Tuncaboylu yaptı.

İSTİFA ETTİ

Genel kurulda konuşan denetim kurulu üyesi Hayati Temügen, “Sanayi sitemiz ilk açıldığı günlerde çok geniş yollara sahipti fakat arkadaşlarımız arkasındaki arazileri alarak dükkanlarını genişleterek yolları daralttılar. Yapılan sundurmalar var; bunlardan bazıları belediyeye şikayet edildi ki bunlardan birisi de benim. Burada belediye ve yönetim görevini yaptı fakat burada bu sorunu konuşarak çözebilirdik. 74 bin lira ceza ödedim. Bu durumdan dolayı mevcut yönetimdeki denetim kurulu üyeliği görevimden istifa ediyorum” dedi.

18 Mar 2022 - 18:49 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.724.007 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaeli’de çalışan nüfusun % 26’sı kadın mask
Kocaeli’de çalışan nüfusun % 26’sı kadın
Darıca 2. Kitap Fuarı kapılarını açıyor mask
Darıca 2. Kitap Fuarı kapılarını açıyor
Serhat İlleri’nden Atakent Cihan Hastanesi’ne ziyaret mask
Serhat İlleri’nden Atakent Cihan Hastanesi’ne ziyaret
Doktorlar bu kez kulakların pasını aldı mask
Doktorlar bu kez kulakların pasını aldı
Kadışehirliler’de yeni başkan Çomak mask
Kadışehirliler’de yeni başkan Çomak
Bağımsız Fotoğrafçılar, ‘Müsilaj Sergisi’ açtı mask
Bağımsız Fotoğrafçılar, ‘Müsilaj Sergisi’ açtı
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL