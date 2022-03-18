Sanayi Sitesi Kooperatifi genel kurulunda denetim kurulu üyesi istifa etti!

İzmit Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi’nin genel kurulu ve seçimleri Sanayi Sitesi’nde bulunan toplantı salonunda gerçekleştirildi. 23 yıldır başkanlık görevinde bulunan Muzaffer Gürfidan ve geçen dönemde de aday olan ancak kaybeden Kemal Çiçek’in yarıştığı, 1106 üyeden 860’ının oy kullanma hakkının bulunduğu seçimler, genel kurulun ardından gerçekleştirildi. Üyelerin yoğun ilgi göstermesi sonucu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanırken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından genel kurul başladı. Genel kurulun Divan Başkanlığı’na Kandıra GİOSB Başkanı Mehmet Başol, Divan Üyeliklerini ise Ercan Kandemir, Mehmet Yıldızhan ve Tunç Tuncaboylu yaptı.

İSTİFA ETTİ

Genel kurulda konuşan denetim kurulu üyesi Hayati Temügen, “Sanayi sitemiz ilk açıldığı günlerde çok geniş yollara sahipti fakat arkadaşlarımız arkasındaki arazileri alarak dükkanlarını genişleterek yolları daralttılar. Yapılan sundurmalar var; bunlardan bazıları belediyeye şikayet edildi ki bunlardan birisi de benim. Burada belediye ve yönetim görevini yaptı fakat burada bu sorunu konuşarak çözebilirdik. 74 bin lira ceza ödedim. Bu durumdan dolayı mevcut yönetimdeki denetim kurulu üyeliği görevimden istifa ediyorum” dedi.