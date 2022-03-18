Gürfidan: Neler oluyor kimsenin bilmesine gerek yok

İzmit Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi’nin genel kurulu konuşan aday Kemal Çiçek, mevcut Başkan Gürfidan’a yüklenerek, “Bizim bu centilmen duruşumuz, mevcut yönetim tarafından aslı astarı olmayan hikayelerle karalama yarışına dönmüştür. Atılan iftiralar tamamen koltuk kaybetme korkusundan yaşanmaktadır” dedi.

İzmit Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi’nin genel kurulu ve seçimleri Sanayi Sitesi’nde bulunan toplantı salonunda gerçekleştirildi. 23 yıldır başkanlık görevinde bulunan Muzaffer Gürfidan ve geçen dönemde de aday olan ancak kaybeden Kemal Çiçek’in yarıştığı, 1106 üyeden 860’ının oy kullanma hakkının bulunduğu seçimler, genel kurulun ardından gerçekleştirildi. Üyelerin yoğun ilgi göstermesi sonucu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanırken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından genel kurul başladı. Genel kurulun Divan Başkanlığı’na Kandıra GİOSB Başkanı Mehmet Başol, Divan Üyeliklerini ise Ercan Kandemir, Mehmet Yıldızhan ve Tunç Tuncaboylu yaptı.

“KARALAMA YARIŞINA DÖNDÜ”

Aday Kemal Çiçek, “Ekibimle birçok üyeye ulaştık. 20 yıldır teknik analizini yaptık. Sanayide yeni ekibin iyi geleceği düşünceleri ortaya çıktı. Amacımız sanayimizin modelleşmesi, uzun yıllar İzmit halkına sunmaktadır. Bizim bu centilmen duruşumuz, mevcut yönetim tarafından aslı astarı olmayan hikayelerle karalama yarışına dönmüştür. Atılan iftiralar tamamen koltuk kaybetme korkusundan yaşanmaktadır. Daha güçlü sanayimizi kazandıracak projelerle karşınıza çıktım. 1983’ten beri faaliyet gösteren mevcut yönetim, sanayiyi satacaklarmış diye haber yaptırıyorlar. Koltuk kaybetme hırsı, asılsız iftiraları yalanlaması için mevcut yönetimi çok bekledik. Halen hırslarına yenik düşüp hata yapmaya devam etmektedirler” dedi.

“GÜVENCENİZ NEREDEN GELİYOR?”

“Son sekiz yılda devamlı zarar eden bir sanayi sitesi” diyen Çiçek, “Sanayi sitemizin gelirlerinin arttırıp, kar eden bir sanayi sitesine dönüştüreceğiz. Üye aidatlarını kaldırarak başkanlık yapacağız. Çalışan, gezen, gören bir yönetim olacağız. Site yönetimleri babadan oğula devredilemez. Seçim zamanı haricinde mevcut yönetim hangi üyeyi aradı? Hangi fikri dinlediniz? İzmit Belediyesi’nden 75 bin lira gibi yüklü bir ceza yemeye bir arkadaşı mahkum ettiniz. Sırtınızı dayadığınız güvencenizden mi geliyor? Son sekiz yılda devamlı zarar eden bir sanayi sitesi. 1 milyon 880 bin lira zarar ettiklerini görebilirsiniz. Maalesef, sitenin kar etmesine rağmen kasamızda 5 kuruş paramız yok. Bunlardan dolayı bol miktarda kredi çekiyor ve borçlanıyoruz. Bizim en büyük gelirlerimizden birisi reklamdı. Reklam gelirleri bir akü firmasına verildi. En büyük sıkıntımız otopark, altyapı vs. yönetime gelirsek buraya otopark yapacağız. Başkanımız buraya otopark olmaz diyor, gazetelere üyeler isterse yaparız diyor. Otopark parasını başkan üyeden çıkarmak istiyor; biz sanayinin gelirleriyle yapmak istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

“İLK SENE İSTİFA EDERİM”

“Bilançodaki zararları görmezsem ilk sene istifa ederim” diyen Çiçek, “Üye parayı versin bunları yapalım şeklinde çalışmayı herkes yapar. Önemli olan o parayı kazanmak. Trafik sorunumuz aşırı derecede. Sanayide yangın olsa içeriye itfaiye aracı giremez. Biz gelirsek etraftaki atıl araçları toplayacağız. Bugün inşallah sağduyunuzu kullanırsınız. 23 yıllık yönetimi değiştirelim; tarih yazalım. Bilançodaki zararları görmezsem ilk sene istifa ederim. Açık söylüyorum. 3 yıl boyunca aldığım bütün maaşı sanayiye vereceğim; eksikliklerin kapanması için kullanacağım. Kazanan bir sanayi istiyoruz. Büyükşehir, biz sanayi sitesiyle beraber olup başka yere taşır mıyız onların rızasıyla yapacağız diyor. 23 yılı boşuna heba ettirmişiz dedirtmezsem de buradan çıkıp özür dilerim” şeklinde konuştu.

“POLEMİĞE GİRMEK İSTEMİYORUM”

Çiçek’in ardından konuşan mevcut Başkan Muzaffer Gürfidan, “Ben hiçbir konuda polemiğe girmek istemiyorum. Otopark yapacağımız yer 2 bin 200 metrekare yer. Biz bunu 7 yıl önce buraya astık. Çizdirdik; projesi hazır. Hepimizin ortak aldığı alanda olduğu için bir kişi dahi yok dese olmuyor. Burayı yapmak için tek tapuya çevirmemiz lazım. Sanayi sitesindeki bütün üyelerimizin tapularının değişmesi gerekiyor. Bu masrafı düşünebiliyor musunuz? Kooperatifin SGK’ya, vergi dairesine borcumuz yok. Geçen olay oldu, güvenlikçiler ‘bu maaşa çalışmayacağız' dediler. 2002 yılında 82 bin lira ve 220 bin lira tazminat ödemişiz. Bunlar ödenmiş” dedi.

“KİMSENİN BİLMESİNE GEREK YOK”

“Bu sanayide neler oluyor ama kimsenin bilmesine de gerek yok” diyen Gürfidan, “Türkiye’nin yüz karası diye gazeteye beyanat verdiniz, satıcılar, üreticiler ‘Türkiye’de böyle bir düzende sanayi yok’ diyor. ‘Ben şu kadar zarar ettim’ diyen varsa bir kişi parmak kaldırsın. Su girdiği filan yok. Tahir Bey geldiğinden beri biz ne dersek yaptı. Sanayide hiçbir iş yapılmıyormuş; artık onların takdirine bırakıyorum. Biz kanun yokken bile buradan çok araba çektirdik. Bu arabalar sizlere geliyor. Bizi arayın çektirelim. Bizim arkadaşlarımızın trafik polislerinden daha çok çalıştığını görebilirsiniz. Bizim görevimiz, kimseye hakaret etmek şu bu değil. Biz yönetim kurulu olarak görevimizi yapıyoruz. Bu sanayide neler oluyor ama kimsenin bilmesine de gerek yok. Görev yapan arkadaşlar biliyor ve yerine getiriyor; getirecek de. MİA Projesi çıktıktan sonra sitemiz dahi imar durumu değiştirildi. Projemiz vardı; MİA Projesi ile iptal oldu. Benzin istasyonu açsak buradan geçemezsiniz” ifadelerinde bulundu.

“MİA’DAN ÇIKARMAK İÇİN BÜYÜK ÇABA VERDİM”

“Ben MİA’yı buradan çıkarmak için büyük çaba verdim” diyen Gürfidan, “Büyükşehir imar müdürlüğüne mesaj çekmişler. Beni sosyal medyada gören arkadaş var mı? Orada yayın yapmıyorum; görevimi yapmaya çalışıyorum. Siz resim çekiliyorsunuz. Bizi dışarıya kimse şikayet etmeyecek; bize gelecek. Ben MİA’yı buradan çıkarmak için büyük çaba verdim. Allah’ınızı severseniz; bir adım gittiler mi? Büyükşehir Belediye Başkanım, Fikri Işık, bizi kurtaran insanlar bunlar. Biz daha ne geliri arttıracağız? Siz otopark parasını fazla da verseniz bunu yapmaya cesaret edemiyoruz. Bir kişi şikayet ettiği zaman sorun oluyor. Bazı üye arkadaşlarımız müşkül durumda. Yönetim kurulumuzu herkes tanıyor. O arkadaşlar da benim arkadaşım. Hepsiyle tek tek görüştük. Reklam işinde de bir yağ firması teklifini verdi. OPET, Shell var teklif verenler arasında. Tel örgüsü konusunda 7 metre reklam işine Büyükşehir karışıyor sonrası İzmit Belediyesi’ne bağlı. Adnan Uçar benim akrabam, ben onunla bile münakaşa ettim. Bu sanayinin hali belli. Bizim sanayimiz önde gidiyor. Biz her şeyi ayrıştırıp İZAYDAŞ’a veriyoruz; anlaşmamız var. Yollarda bu sene asfalt çalışması yapılacak. Bazı kurumların işine geldiği zaman özel mülküz. En iyisini yaptırmaya çalışıyoruz. Personel giderlerimiz 2 milyon 300 bin lira, en büyük kalemimiz; özel güvenlikçilerimiz var. Emniyet bize 26 personel veriyor.” ifadelerine yer verildi.