Kocaeli'de motosiklet yasağı!

Kocaeli Valiliği, “İl genelinde (18.03.2022 Cuma)saat:18.00’dan başlamak suretiyle itibariyle ev ve işyerlerine hizmet veren moto – kuryelerin çalışmasına , motosiklet ve mobilet kullanımına ikinci bir duyuruya kadar ilimiz genelinde durdurulmasına karar verilmiştir" duyurusunu yaptı.

DURDURULDU

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Meteoroloji verileri doğrultusunda yapılan değerlendirmelere göre, yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle trafik akışı ve can güvenliğini sağlamak amacıyla; servis hizmeti veren moto-kuryelerin çalışması ile scooter, motosiklet ve mobilet kullanımının, bugün (18.03.2022 Cuma) saat:18.00’dan başlamak suretiyle, yapılacak ikinci bir duyuruya kadar ilimiz genelinde durdurulmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."