18 Mar 2022 - 18:57- Gündem G: 18 Mar 2022 - 19:00

Kocaeli'de motosiklet yasağı!

Kocaeli'de beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle, moto- kuryelerin çalışması durdurulma kararı verildi
Kocaeli'de motosiklet yasağı! mask

Kocaeli Valiliği, “İl genelinde (18.03.2022 Cuma)saat:18.00’dan başlamak suretiyle itibariyle ev ve işyerlerine hizmet veren moto – kuryelerin çalışmasına , motosiklet ve mobilet kullanımına  ikinci bir duyuruya kadar ilimiz genelinde durdurulmasına karar verilmiştir" duyurusunu yaptı.

DURDURULDU

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Meteoroloji verileri doğrultusunda yapılan değerlendirmelere göre, yoğun  kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle trafik akışı ve can güvenliğini sağlamak amacıyla; servis hizmeti veren moto-kuryelerin çalışması ile scooter, motosiklet ve mobilet kullanımının, bugün (18.03.2022 Cuma) saat:18.00’dan başlamak suretiyle, yapılacak ikinci bir duyuruya kadar ilimiz genelinde durdurulmasına karar verilmiştir.  Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."
# kar

18 Mar 2022 - 18:57 - Gündem

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