Kocaeli'de motosiklet yasağı!

Kocaeli Valiliği, “İl genelinde (18.03.2022 Cuma)saat:18.00’dan başlamak suretiyle itibariyle ev ve işyerlerine hizmet veren moto – kuryelerin çalışmasına , motosiklet ve mobilet kullanımına ikinci bir duyuruya kadar ilimiz genelinde durdurulmasına karar verilmiştir" duyurusunu yaptı.
DURDURULDU
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Meteoroloji verileri doğrultusunda yapılan değerlendirmelere göre, yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle trafik akışı ve can güvenliğini sağlamak amacıyla; servis hizmeti veren moto-kuryelerin çalışması ile scooter, motosiklet ve mobilet kullanımının, bugün (18.03.2022 Cuma) saat:18.00’dan başlamak suretiyle, yapılacak ikinci bir duyuruya kadar ilimiz genelinde durdurulmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.