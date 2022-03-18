İzmit Sanayi Sitesi’nde Gürfidan, Çiçek’i ikinci kez yendi! 

İzmit Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi’nin genel kurulu ve seçimleri Sanayi Sitesi’nde bulunan toplantı salonunda gerçekleştirildi. 23 yıldır başkanlık görevinde bulunan Muzaffer Gürfidan ve geçen dönemde de aday olan ancak kaybeden Kemal Çiçek’in yarıştığı, 1106 üyeden 860’ının oy kullanma hakkının bulunduğu seçimler, genel kurulun ardından gerçekleştirildi. Üyelerin yoğun ilgi göstermesi sonucu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanırken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından genel kurul başladı. Genel kurulun Divan Başkanlığı’na Kandıra GİOSB Başkanı Mehmet Başol, Divan Üyeliklerini ise Ercan Kandemir, Mehmet Yıldızhan ve Tunç Tuncaboylu yaptı. Seçimin sonucunda açılan sandıklarda yapılan sayımın ardından toplamda 350 oy kullanıldı. 256 oy Gürfidan, 91 oy Çiçek aldı. 3 oy ise geçersiz sayıldı.