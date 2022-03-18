18 Mar 2022 - 20:31- Gündem G: 18 Mar 2022 - 20:57

İzmit Sanayi Sitesi’nde Gürfidan, Çiçek’i ikinci kez yendi! 

İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifi’nin genel kurulda 23 yıldır başkanlık görevinde bulunan Muzaffer Gürfidan ve Kemal Çiçek yarıştı. Gürfidan, oyların çoğunluğunu alarak yeniden başkan seçildi. Ayrıca Gürfidan Çiçek’i ikinci kez yenmiş oldu. 

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
İzmit Sanayi Sitesi’nde Gürfidan, Çiçek’i ikinci kez yendi!  mask

İzmit Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi’nin genel kurulu ve seçimleri Sanayi Sitesi’nde bulunan toplantı salonunda gerçekleştirildi. 23 yıldır başkanlık görevinde bulunan Muzaffer Gürfidan ve geçen dönemde de aday olan ancak kaybeden Kemal Çiçek’in yarıştığı, 1106 üyeden 860’ının oy kullanma hakkının bulunduğu seçimler, genel kurulun ardından gerçekleştirildi. Üyelerin yoğun ilgi göstermesi sonucu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanırken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından genel kurul başladı. Genel kurulun Divan Başkanlığı’na Kandıra GİOSB Başkanı Mehmet Başol, Divan Üyeliklerini ise Ercan Kandemir, Mehmet Yıldızhan ve Tunç Tuncaboylu yaptı. Seçimin sonucunda açılan sandıklarda yapılan sayımın ardından toplamda 350 oy kullanıldı. 256 oy Gürfidan, 91 oy Çiçek aldı. 3 oy ise geçersiz sayıldı.

18 Mar 2022 - 20:31 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.724.007 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kurslara 1 gün ara! mask
Kurslara 1 gün ara!
Kocaeli’de çalışan nüfusun % 26’sı kadın mask
Kocaeli’de çalışan nüfusun % 26’sı kadın
Darıca 2. Kitap Fuarı kapılarını açıyor mask
Darıca 2. Kitap Fuarı kapılarını açıyor
Serhat İlleri’nden Atakent Cihan Hastanesi’ne ziyaret mask
Serhat İlleri’nden Atakent Cihan Hastanesi’ne ziyaret
Doktorlar bu kez kulakların pasını aldı mask
Doktorlar bu kez kulakların pasını aldı
Kadışehirliler’de yeni başkan Çomak mask
Kadışehirliler’de yeni başkan Çomak
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL