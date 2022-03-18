Kocaeli’de ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu

Olay, Derince ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi İsmetpaşa Caddesi’nde bulunun çamlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından ağaç üzerinde ipe asılı halde Ergün Kalka’nın cansız bedeni bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları inceleme neticesinde Kalka’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri şüpheli bir durum olup olmadığına dair olay yerinde çalışma yaptı. 48 yaşındaki Ergün Kalka’nın cansız bedeni cenaze nakil aracıyla hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.