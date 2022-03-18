Amatörlerin merak ettiği o sorunun yanıtı

2 Nisan – 2 Mayıs tarihleri arasında Mübarek Ramazan Ayı’nı ifa edeceğiz. Sporda sezonun en yoğun ve kritik günlerinde ilimizde merak edilen bir konu var. O da devam eden amatör liglerdeki maç saatleri… Bilindiği üzere hafta arasındaki maçlar saat 19.00’da oynanıyordu.

İLK İFTAR 19.16, SON İFTAR 19.47’DE

Süper Amatör Play-Off Ligi, 18 ve 16 yaş grupları Ramazan’da oynayacağı karşılaşmaların saatlerinin ne olacağını merak ediyordu. O soru yanıt buldu. Elde edilen bilgilere göre hafta içi ya da sonu fark etmeksizin Ramazan boyunca Kocaeli’de en geç maç saati 16.00’da olacak. Kocaeli’de 2 Nisan’daki ilk iftar saat 19.16’da, 2 Mayıs’taki son iftar ise saat 19.47’de başlayacak.