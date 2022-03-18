Amatörlerin merak ettiği o sorunun yanıtı

2 Nisan – 2 Mayıs tarihleri arasında Mübarek Ramazan Ayı’nı ifa edeceğiz. Sporda sezonun en yoğun ve kritik günlerinde ilimizde merak edilen bir konu var. O da devam eden amatör liglerdeki maç saatleri… Bilindiği üzere hafta arasındaki maçlar saat 19.00’da oynanıyordu.
İLK İFTAR 19.16, SON İFTAR 19.47’DE
Süper Amatör Play-Off Ligi, 18 ve 16 yaş grupları Ramazan’da oynayacağı karşılaşmaların saatlerinin ne olacağını merak ediyordu. O soru yanıt buldu. Elde edilen bilgilere göre hafta içi ya da sonu fark etmeksizin Ramazan boyunca Kocaeli’de en geç maç saati 16.00’da olacak. Kocaeli’de 2 Nisan’daki ilk iftar saat 19.16’da, 2 Mayıs’taki son iftar ise saat 19.47’de başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.