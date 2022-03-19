Hayvanların bulunduğu ahır alev alev yandı

Yangın, Gebze ilçesi Balçık Mahallesi 3278 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan hayvan ahırında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Ahırdan yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın sırasında ahırın içinde bulunan hayvanların ahırdan çıkarıldığı öğrenildi. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.