19 Mar 2022 - 01:02- Asayiş G: 19 Mar 2022 - 01:04

Hayvanların bulunduğu ahır alev alev yandı

Gebze'ye içerisinde hayvanların bulunduğu ahır alev alev yandı.
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Yangın,  Gebze ilçesi Balçık Mahallesi 3278 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan hayvan ahırında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Ahırdan yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın sırasında ahırın içinde bulunan hayvanların ahırdan çıkarıldığı öğrenildi. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

19 Mar 2022 - 01:02 İHA Kocaeli- Asayiş

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