Sercan Uslu: Takım oyunumuz oldukça güçlendi

Belediye Derincespor’da takım kaptanı Sercan Uslu, gazetemizin sorularını yanıtladı. Başarılı orta saha oyuncusu cezalı olsa da Adana’daki maçta takım arkadaşlarını yalnız bırakmayacağını, Ceyhan’dan 3 puanla döneceklerine inandığını belirtti. Sercan öte yandan her geçen gün takım oyunlarının çok güçlendiğini ifade etti ve Play-Off’a kalırlarsa bu oyunun kendilerine çok faydalı olacağının da altını çizdi.



KAZANMAK HER ŞEYDEN KIYMETLİ

Sözlerine Gümüşhanespor karşısında alınan net galibiyeti yorumlayarak başlayan Sercan şu şekilde konuştu: Gümüşhane maçında erken gol bulmak iyi oldu. Gollerden sonra skora göre oynamaya başladık ve fazla da efor sarf etmedik. İlk iki golün bana nasip olması da mutluluk vericiydi. Ancak bu takım oyunu. Bugün ben yarın bir başkası fark etmez… Takımın kazanması çok daha kıymetliydi. Play-Off yolunda önemli bir engeli daha aştık.



HİÇ BİR MAÇ OYNANMADAN KAZANILMIYOR

Ceyhan ve Karabük ligden düştüler. Ancak hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Bayrampaşa’da oynarken düşen takıma yenilmiştik. Yani benim başıma gelmişti. Çok acı bir durumdu. Ben Derinceliyim… Ceyhan’da 3 puan alamazsak büyük bir sıkıntı olur. Ayrıca Play-Off’tan uzaklaşırız, her şeyi berbat ederiz.



Bu maçın Fethiye, Erok ya da bir başka maçtan farkı yok. Her maça nasıl konsantre oluyorsak Ceyhan karşısında da aynı şekilde konsantre olacağız. Rakiplerin de Karabük ve Ceyhan ile maçları var ve her biri bu maçlara 3’er puan yazdı. Bu deplasmanı kesinlikle kayıpsız geçmeliyiz. Cezalıyım… Ancak Adana’ya arkadaşlarımın yanına giderek onlara destek olacağım. Takıma çok güveniyorum. İnşallah alnımızın akı ile Ceyhan’dan galibiyetle döneceğiz.



TAKIM İÇİ DAYANIŞMAMIZ ÇOK İYİ

Bireysel olarak baktığımda dinamik bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Takım savunmasını çok iyi yaptığımız için benim bu özelliğim daha da belirgin bir duruma geliyor. Hatlar arası mesafeye çok dikkat ediyoruz. Zaten Türkiye liglerinin en az gol yiyen takımıyız. Geçen gün Gümüşhanespor’da oynayan, kendisi de İzmitli olan Oktay Pop abi ile konuştuk. “Belki yetenekli futbolcularınız olmayabilir ama müthiş bir saha içi dayanışmanız var. Bu anlamda en iyi takım sizi gördüm” dedi. Bu da bizi mutlu ediyor tabii ki.



KENDİMİZİ BİR PLAY-OFF’A ATALIM, GERİSİ KOLAY

Takım içinde zaman zaman sıkıntılar oluyor ancak bunları da aşacağız inşallah. İlk hedefimiz Play-Off… Tüm takım bunun için mücadele ediyor. Mevcut oyun anlayışımız Play-Off maçlarında da işimize çok yarayacak. Çünkü bu tür maçlarda az gol yiyen, az pozisyon veren ve kontrollü takımlar hedefe ulaşıyor. Şu Play-Off’a kendimizi bir atalım, gerisi daha da kolaylaşacaktır. Bunun için de elimizden ne geliyorsa yapacağız.





