19 Mar 2022 - 12:02- Spor G: 19 Mar 2022 - 12:03

Bizim çocukların maçları ertelendi
Bizim çocukların maçları ertelendi mask

Kocaelispor Elit 16 ve 17 takımları maç takvimine göre bugün (Cumartesi) lig maçlarına çıkacaktı. Türkiye Futbol Federasyonu, gelişim ligleri ile ilgili bir erteleme yapmayacağını, takımların ortak kararı olursa bu maçları ileri bir tarihe alabileceğini duyurdu. Bunun üzerine Eyüpspor ile temasa geçen yeşil siyahlılar aldıkları ortak karar ile maçların Ramazan Bayramı sonrası, 11 Mayıs’a ertelenmesini talep etti. TFF de bu başvuruyu kabul ve etti ve İstanbul’daki Kocaelispor 16-17 – Eyüpspor 16-17 maçları 11 Mayıs Çarşamba gününe ertelendi. Bu arada İstanbul’daki Karagümrük – Beşiktaş maçında bir erteleme olmadı.

19 Mar 2022 - 12:02 - Spor

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