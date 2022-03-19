Kocaelispor Elit 16 ve 17 takımları maç takvimine göre bugün (Cumartesi) lig maçlarına çıkacaktı. Türkiye Futbol Federasyonu, gelişim ligleri ile ilgili bir erteleme yapmayacağını, takımların ortak kararı olursa bu maçları ileri bir tarihe alabileceğini duyurdu. Bunun üzerine Eyüpspor ile temasa geçen yeşil siyahlılar aldıkları ortak karar ile maçların Ramazan Bayramı sonrası, 11 Mayıs’a ertelenmesini talep etti. TFF de bu başvuruyu kabul ve etti ve İstanbul’daki Kocaelispor 16-17 – Eyüpspor 16-17 maçları 11 Mayıs Çarşamba gününe ertelendi. Bu arada İstanbul’daki Karagümrük – Beşiktaş maçında bir erteleme olmadı.
19 Mar 2022 - 12:02- Spor Güncelleme: 19 Mar 2022 - 12:03
Bizim çocukların maçları ertelendi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.